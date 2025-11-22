Un Nacimiento gigante frente al Congreso, principal novedad navideña en Madrid: "Algo desmesurado tal vez"

Este sábado, 22 de noviembre, Madrid vivirá un año más el tradicional, y siempre especial, encendido de luces de la ciudad. Estas se mantendrán encendidas hasta el próximo 6 de enero, Día de Reyes. Desde las 19:30 horas, la Plaza de Cibeles se convertirá en el centro neurálgico de la ceremonia, en un alumbramiento que también dará el pistoletazo de salida a la programación navideña prevista para las próximas semanas.

En Cibeles, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de videomapping, con imágenes 3D proyectadas sobre la fachada del propio Palacio; así como de la actuación musical de Pablo López. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Carlos Sainz, bicampeón mundial de rally; serán los encargados de activar el alumbrado en toda la capital.

Un Belén gigante en el centro político del país

Este año, una de las principales novedades de este conglomerado lumínico estará situada en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados. Hablamos de un Nacimiento de 12 metros de alto y 5,5 metros de ancho, compuesto 70.000 focos de luz LED, que representa a modo de vidriera el nacimiento del Niño Jesús junto a sus padres, la Virgen María y San José. La figura está fabricada con plásticos reciclados.

Su descomunal tamaño no deja a nadie indiferente en la zona, tal y como ha podido comprobar El Periódico de España. "Algo desmesurado para mi gusto, tapa un poco la vista de la fachada del Congreso, que a mí me encanta", nos señala una viandante. Un matrimonio anciano, por su parte, se muestra más que satisfecho con la propuesta. "España es un país católico, le joda a quien le joda. Yo hasta lo habría puesto más grande", indica uno de ellos. Este año, la capital contará con nueve motivos religiosos, distribuidos en Ventas, Puertas de Alcalá, Toledo y San Vicente, en el viaducto de Segovia, en la calle Bailén o en el Parque de El Retiro.

"Va a quitar el protagonismo a Rufián y Vito Quiles"

Laura, una joven que trabaja en un negocio cercano a Cortes, se muestra algo más incómoda con esta manifestación religiosa. "Creo que en las calles estas fechas deberían tener un carácter algo más laico. Preferiría un Papá Noel enorme a la virgen, pero bueno. Lo que está claro es que es tan grande que va a quitar protagonismo a Rufián y Vito Quiles", bromea, aludiendo a las tertulias distendidas que el portavoz de ERC y el agitador ultraconservador acostumbran a tener en la Carrera de San Jerónimo.