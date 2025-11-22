Maktub, el vino solidario de Madrid que brinda por los niños con cáncer con Fundación Aladina

En plena cuenta atrás hacia la Navidad, la Fundación Aladina vuelve a convertir el NH Collection Madrid Eurobuilding en un gran mercadillo solidario con alma propia. Entre las más de 60 marcas que llenarán de vida el Aladina Xmas Weekend, habrá un nombre que resume bien el espíritu de estas fechas: Maktub, el primer vino 100% benéfico impulsado por Paco Arango, que llega este año con una propuesta para brindar, crear y ayudar al mismo tiempo.

El próximo domingo 30 de noviembre, de 13:30 a 14:30 horas, Maktub maridará un taller muy especial. Se trata de una experiencia de creación de coronas de Navidad de la mano de Alfabia, el proyecto floral de autor de Elvira González. Una cita abierta al público, con inscripción previa (60 euros), pensada para quienes buscan algo más que un simple plan de domingo. Una experiencia que combina lo sensorial, lo creativo y lo solidario para apoyar a niños con cáncer y sus familias a través de la Fundación Aladina.

Aromas de bosque y copas solidarias

Ese día, la sala se llenará de aromas de abeto, eucalipto y laurel. Sobre la mesa, ramas, lazos y pequeños detalles decorativos. En la mano, una copa de Maktub. Elvira González guiará a los asistentes paso a paso en la creación de su propia corona navideña, una pieza única que cada uno se llevará a casa. No es solo un taller decorativo: es una experiencia pausada, manual y estética en la que cada gesto importa. Mientras se escogen las ramas o se ajusta un lazo, también hay tiempo para descubrir la historia del vino que se está sirviendo en la copa. Un vino que ha nacido para algo más grande que el simple disfrute: transformar vidas a través de la solidaridad.

El vino Maktub celebra la Navidad con una experiencia única en el Aladina Xmas Weekend. / Cedida

La propuesta va más allá del clásico mercadillo. Hay puestos, talleres, actividades para todas las edades y momentos pensados para disfrutar sin olvidar el propósito que hay detrás. En ese contexto, la presencia de Maktub encaja como una pieza natural del puzzle: un vino que convierte el brindis en ayuda directa.

Maktub, un vino que cuenta historias

Maktub es mucho más que una etiqueta bonita. Es un proyecto impulsado por Paco Arango y respaldado por la bodega Herederos del Marqués de Riscal, una de las más emblemáticas del país. Elaborado en la Rioja Alavesa bajo la D.O.Ca. Rioja, este tinto nace con una declaración de intenciones clara: donar el total de sus beneficios a la Fundación Aladina para mejorar la vida de niños con cáncer.

En clave enológica, Maktub 2019 está elaborado con uvas tempranillo y graciano y se cría durante 25 meses en barricas de roble americano, lo que le aporta estructura y complejidad. En la copa, luce un color cereza muy intenso. En nariz, aparecen notas ahumadas y especiadas, entrelazadas con recuerdos de frutas negras maduras y toques balsámicos. En boca, el trago es suave y aterciopelado, con taninos bien integrados y un final largo y elegante.

Es un vino que ha sabido ganarse el respeto por su personalidad enológica sin perder de vista su razón de ser: convertir cada brindis en un gesto concreto a favor de los pequeños pacientes de oncología pediátrica. Comprar, regalar o descorchar una botella de Maktub es, en el fondo, una forma sencilla de sumar.