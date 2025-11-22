La magia vuelve a Madrid: la ciudad estrena su Navidad más luminosa

Tras más de tres meses de preparativos para que la ciudad esté lista este 22 de noviembre, Madrid se dispone a estrenar oficialmente la Navidad con uno de los momentos más esperados del año: el tradicional encendido de las luces que transformará las calles principales de la capital en un gran espectáculo de color y ambiente festivo. Este acto, que tendrá lugar a las 19:30h en la plaza de Cibeles, marcará el inicio de la campaña navideña y dará el pistoletazo de salida a semanas repletas de planes para toda la familia.

Más de 13 millones de bombillas de tipo led repartidas por más de 240 emplazamientos de 21 distritos iluminarán las calles de la ciudad hasta el próximo 6 de enero, día que nos visitarán sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Para ello, más de 50 personas han instalado el alumbrado utilizando la tecnología más eficientes para respetar la sostenibilidad ambiental y el ahorro energético y disminuir la contaminación lumínica.

El acto del encendido arrancará con un videomapping, un gran espectáculo inmersivo de luz y sonido. Esta producción, titulada La energía de la Navidad, pretende transmitir la luz que se origina en los hogares madrileños durante esta festividad al resto de la ciudad a través de la fusión del 3D y la inteligencia artificial. En esta producción han trabajado más de 150 personas y se necesitarán 14 proyectores para ofrecer la mejor calidad en el vídeo, sonido y rítmica.

Recreación del videomapping que se proyectorá en el Palacio de Cibeles. / Ayuntamiento de Madrid

'Padrinos' del encendido navideño

El bicampeón mundial de rally y el cuatro veces ganador del París-Dakar, el piloto Carlos Sainz, será el encargado de accionar el botón del alumbrado navideño de Madrid en la plaza de Cibeles junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Tras la inauguración, el acto continuará con la actuación en directo del cantante Pablo López para celebrar con música el comienzo de la Navidad en la capital.

Luces inspiradas en dibujos

El Ayuntamiento de Madrid, por segundo año consecutivo, ha contado con luces inspiradas en dibujos realizados por alumnos de primero y segundo de primaria de colegios madrileños, concurso en el que han participado hasta 48 colegios de la Comunidad de Madrid. Los ganadores de este año iluminarán las calles la Sal, Gerona, Felipe III, Siete de Julio, Ciudad Rodrigo y Toledo. Además, los diseños del pasado año también estarán presenten este año alrededor de la calle de la Ballesta.

Dispositivo de seguridad

El consistorio va a desplegar hasta 800 policías diarios en los días de mayor afluencia para velar por la seguridad de la ciudad y, además, blindarán la Plaza de Cibeles durante los actos del encendido de las luces de Navidad. Este plan específico cuenta con el cierre al tráfico de Cibeles desde las 16:30h hasta las 22:00h y un apoyo de 270 agentes de la Policía Municipal para garantizar la seguridad de los asistentes al acto, que se prevé masiva.

Asimismo, las estaciones de Sevilla y Banco de España de Metro de Madrid cerrarán a las 18:00h este sábado para evitar aglomeraciones de personas en los aledaños de la Plaza de Cibeles. También permanecerá cerrada de 19:00h a 21:00h la estación de Metro y Cercanías de Sol.

Horarios oficiales 2025-2026

Los horarios oficiales en los que permanecerá encendida la iluminación navideña en la ciudad son: