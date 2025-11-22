SANIDAD MADRILEÑA
La Comunidad adquiere 130.000 dosis de vacuna frente a difteria, tétanos y tosferina para 2026
Desde el Gobierno regional se ha subrayado que, además de aumentar la defensa de este grupo de población, la nueva pauta ayudará a reducir su gravedad en caso de contagio y disminuirá el riesgo de brotes en centros educativos
EP
La Comunidad de Madrid destinará más de 2 millones de euros a la compra de 130.000 dosis de vacunas frente a difteria, tétanos y tosferina, incluidas en el calendario de inmunización para todas las edades, de cara al próximo año.
El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la adquisición dentro del Acuerdo Marco estatal al que está adherida la Administración regional con el objetivo de reforzar especialmente la protección frente a la tosferina en adolescentes, franja en la que en años anteriores se detectó un incremento de casos.
Esta situación llevó a la Dirección General de Salud Pública a modificar en 2024 las pautas de vacunación, sustituyendo la dosis que prevenía solo el tétanos y la difteria por otra que incorpora también la inmunización frente a la tosferina.
Desde el Gobierno regional se ha subrayado que, además de aumentar la defensa de este grupo de población, la nueva pauta ayudará a reducir su gravedad en caso de contagio y disminuirá el riesgo de brotes en centros educativos.
En cualquier caso, este servicio también se prestará a las embarazadas y a otros ciudadanos con determinados factores de riesgo.
La Comunidad de Madrid ha recordado que la vacunación es la herramienta más eficaz para controlar e incluso eliminar la transmisión de diversas patologías, y resulta esencial para colectivos con condiciones de salud específicas.
El calendario regional de inmunización a lo largo de toda la vida incluye protección frente a 18 enfermedades inmunoprevenibles, desde el periodo prenatal hasta más allá de los 60 años.
