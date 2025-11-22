Madrid avanza en la transformación de Serrería Belga para acoger la Colección Pérez Simón de forma permanente

El Ayuntamiento de Madrid prevé hacer efectiva en las próximas semanas la desadscripción del Espacio Cultural Serrería Belga de la empresa municipal Madrid Destino para permitir su adecuación como futura sede permanente de la Colección Pérez Simón, un conjunto de más de 200 obras de referencia internacional de artistas como El Greco, Renoir o Van Gogh.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, explicó durante la última comisión del área que, tras "un trabajo burocrático muy largo y extenso" iniciado en 2023, la propuesta será elevada al próximo Pleno de Cibeles. El objetivo es que Serrería Belga quede directamente adscrito al Ayuntamiento y no a Madrid Destino, condición indispensable para iniciar las obras de acondicionamiento del inmueble.

Un edificio emblemático en el Paisaje de la Luz

Rivera de la Cruz recordó que fue el propio empresario y coleccionista Juan Antonio Pérez Simón quien seleccionó este edificio, ubicado en pleno Paisaje de la Luz —entorno declarado Patrimonio Mundial por la Unesco—, como sede permanente de su colección. El espacio cuenta con cerca de 4.000 metros cuadrados.

La futura apertura supondrá un impulso para la oferta cultural de la capital, en un entorno donde también se encuentran instituciones como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía.

Una colección de más de un millar de piezas

El coleccionista, nacido en Asturias y emigrado a México en su infancia, posee un fondo artístico con más de un millar de obras de pintura, escultura, dibujo, artes decorativas y manuscritos, muchas de ellas nunca expuestas en España. En enero cerró en CentroCentro la muestra 'Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón', que reunió piezas de Goya, Paul Cézanne, Renoir, Munch, Kahlo o Magritte y fue visitada por 90.000 personas.

Un acuerdo para hacer accesible un fondo excepcional

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación Colección Pérez Simón —cuyo plazo quedará fijado en función de los compromisos de ambas partes— establecerá la cesión del espacio municipal a cambio de garantizar que el público pueda acceder a una selección significativa de obras maestras de la historia del arte.

La iniciativa aspira a reforzar la oferta cultural madrileña y situar a Serrería Belga como un nuevo polo artístico de referencia en el centro de la capital.