PATRIMONIO CULTURAL
Madrid avanza en la transformación de Serrería Belga para acoger la Colección Pérez Simón de forma permanente
El Pleno votará la desadscripción del espacio de Madrid Destino, paso previo a las obras que permitirán exhibir más de 200 piezas de maestros como El Greco, Renoir o Van Gogh
El Ayuntamiento de Madrid prevé hacer efectiva en las próximas semanas la desadscripción del Espacio Cultural Serrería Belga de la empresa municipal Madrid Destino para permitir su adecuación como futura sede permanente de la Colección Pérez Simón, un conjunto de más de 200 obras de referencia internacional de artistas como El Greco, Renoir o Van Gogh.
La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, explicó durante la última comisión del área que, tras "un trabajo burocrático muy largo y extenso" iniciado en 2023, la propuesta será elevada al próximo Pleno de Cibeles. El objetivo es que Serrería Belga quede directamente adscrito al Ayuntamiento y no a Madrid Destino, condición indispensable para iniciar las obras de acondicionamiento del inmueble.
Un edificio emblemático en el Paisaje de la Luz
Rivera de la Cruz recordó que fue el propio empresario y coleccionista Juan Antonio Pérez Simón quien seleccionó este edificio, ubicado en pleno Paisaje de la Luz —entorno declarado Patrimonio Mundial por la Unesco—, como sede permanente de su colección. El espacio cuenta con cerca de 4.000 metros cuadrados.
La futura apertura supondrá un impulso para la oferta cultural de la capital, en un entorno donde también se encuentran instituciones como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía.
Una colección de más de un millar de piezas
El coleccionista, nacido en Asturias y emigrado a México en su infancia, posee un fondo artístico con más de un millar de obras de pintura, escultura, dibujo, artes decorativas y manuscritos, muchas de ellas nunca expuestas en España. En enero cerró en CentroCentro la muestra 'Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón', que reunió piezas de Goya, Paul Cézanne, Renoir, Munch, Kahlo o Magritte y fue visitada por 90.000 personas.
Un acuerdo para hacer accesible un fondo excepcional
El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación Colección Pérez Simón —cuyo plazo quedará fijado en función de los compromisos de ambas partes— establecerá la cesión del espacio municipal a cambio de garantizar que el público pueda acceder a una selección significativa de obras maestras de la historia del arte.
La iniciativa aspira a reforzar la oferta cultural madrileña y situar a Serrería Belga como un nuevo polo artístico de referencia en el centro de la capital.
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Este fin de semana, riesgo de nieve y heladas en estos municipios de Madrid
- Madrid coloca cuatro clubes nocturnos entre los cien mejores del mundo
- 5.000 vecinos de Arganzuela esperan retomar los talleres culturales que les quitaron en octubre: 'Nos sentimos dejados de lado, preocupados
- Uno de los parques más bonitos (y desconocidos) de Madrid está a 10 minutos del centro: cascadas del siglo XIX que parecen sacadas de una película
- Amaia muerde la manzana de Apple para celebrar sus 40 años en España: chispas y palmas en una Puerta del Sol hasta los topes
- ¿Habrá nieve en Toledo este fin de semana? Pronóstico y probabilidades con el frío que ya hace
- El catálogo de juguetes de El Corte Inglés para Navidad se revende por hasta 8 euros al agotarse en tiendas: 'Está siendo la guerra