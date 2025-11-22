Una locomotora da la bienvenida a la Navidad en el nuevo ‘Cortylandia Express’

El Corte Inglés estrena este sábado, a las 19.00 horas, una nueva edición de su emblemático espectáculo navideño en la fachada del centro de Preciados. Bajo el nombre de ‘Cortylandia Express’, la protagonista de este año es una gran locomotora que hablará, cantará villancicos y marcará el ritmo de un montaje pensado para toda la familia.

El decorado, de 10 metros de altura, incorpora más de 20 personajes que realizan cerca de 40 movimientos diferentes gracias a sistemas eléctricos y neumáticos. Según ha detallado la compañía, todos ellos dan vida a un “tradicional cuento navideño” que busca sorprender al público desde el primer instante.

La inauguración estará presentada por el mentalista e ilusionista Anthony Blake, encargado de realizar la cuenta atrás que pondrá en marcha el espectáculo, que cumple ya 47 ediciones y podrá disfrutarse hasta el 5 de enero.

Este año, el escenario recrea una estación de tren invernal, elegante y acogedora, donde los viajeros se preparan para iniciar “el gran viaje hacia la Navidad”. En el andén se elevan nubes de vapor mientras comienza a caer la nieve, y una majestuosa locomotora antigua aguarda la salida rodeada de animales que actúan como pasajeros.

El jefe de estación, un gran oso, y el maquinista, un simpático lobo, organizan el embarque mientras ciervos, ardillas, ratones y conejos se disponen a vivir “el mayor viaje de sus vidas”. El montaje, de 40 metros de ancho y 16 de largo, combina figuras creadas con impresión 3D en PLA y porexpán, reforzadas con estructuras metálicas y poliurea proyectada.

Un año entero de trabajo

La elaboración de Cortylandia es un proceso que se extiende durante doce meses. Tras el diseño inicial de la maqueta, en agosto comienza el modelado de los personajes, el estudio de sus movimientos y la planificación de la iluminación. En los meses finales se lleva a cabo el montaje, el transporte de las piezas y las pruebas de ensayo.

El espectáculo nació en 1979 y solo se interrumpió en 2020, durante la pandemia, aunque aquel año se mantuvo la decoración exterior y se proyectó un cuento navideño. Desde entonces, Cortylandia ha ofrecido propuestas diferentes cada temporada, rotando por varios centros de El Corte Inglés en España.

Con casi cinco décadas de historia, Cortylandia se ha convertido en una tradición navideña imprescindible, cuya canción y estética forman parte del recuerdo de varias generaciones.