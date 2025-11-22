La Línea 7B de Metro vuelve a funcionar este sábado después de más de tres años cerrada

Después de más de tres años cerrada y una inversión de 171 millones de euros, la Línea 7B de Metro, que en 2008 extendió la red del suburbano madrileño hasta las localidades de Coslada y San Fernando de Henares, reabre este sábado. A partir de las seis de la mañana, en el horario comercial habitual de toda la red, los trenes del suburbano volverán a circular desde y hasta la estación de Hospital del Henares por el túnel cuya construcción afectó gravemente al terreno y obligó en los años posteriores a derribar hasta 74 viviendas con daños estructurales, además de causar desperfectos en varios centenares más. La Comunidad de Madrid tiene hasta 300 expedientes contemplados, pero las plataformas de vecinos elevan el número hasta 600.

Excavada en un terreno rico en yesos solubles con el agua, la construcción ocasionó movimientos que terminaron por generar numerosas oquedades. La línea ha encadenado hasta nueve cierres desde su inauguración, el primero de ellos de poco más de una semana a los pocos meses de su estreno. En agosto de 2022 se procedió a un nuevo cierre en un tramo de tres estaciones después de que se constatara el hundimiento del túnel en un segmento de unos 200 metros además de la aparición de grietas de gran tamaño en los edificios en superficie. Dos años después, sin haber reabierto ese tramo, se cerraron otras tres estaciones en el término municipal de Coslada por un problema de naturaleza distinta. El continuo de ambos tramos, de 5,5 kilómetros, ha permanecido inoperativo desde entonces.

Para proceder a la reapertura, se ha trabajado en un doble sentido. Por un lado, se ha buscado la consolidación del terreno, para lo que entre octubre de 2022 y abril de 2024 se han inyectado 11.200 toneladas de mortero para rellenar los huecos, con perforaciones de hasta 60 metros de profundidad. Por otro, se ha impermeabilizado completamente el túnel también con inyecciones de mortero y se ha 'anclado' el tramo problemático del túnel.

En superficie, para evitar construir en altura, en el espacio que ocupaba el complejo dotacional El Pilar en San Fernando de Henares, edificio que albergaba la sede de la Escuela Oficial de Idiomas en la localidad, una escuela infantil o la Casa de la Mujer, entre otras instalaciones, se va a levantar un parque urbano.

Además, la Comunidad de Madrid lleva destinados hasta 11,8 millones a indemnizaciones a los vecinos que perdieron sus casas p han sufrido daños no estructurales en ellas. El episodio ha supuesto un verdadero trauma social en San Fernando de Henares aún abierto. Durante meses, numerosos vecinos han tenido que dormir fuera de sus casas en un proceso, afirman desde las asociaciones, que han resultado en casos de depresión, insomnio y un deterioro de calidad de vida "devastador". Los afectados se quejan de la lentitud y la insuficiencia de las cantidades con que se está indemnizando y hay varios que han llevado el asunto a los tribunales.

Mientras esto se dirime, la Comunidad responde de la seguridad de la reapertura desde este sábado tras lo que califican de "potente" intervención. Además, se seguirá vigilando el estado tanto del terreno como del túnel con más de 500 instrumentos repartidos por la zona y cuatro estaciones ETR que toman datos cada 15 minutos y balizas en el túnel para ver, en tiempo real, si tiene convergencias. Todo ello se ha completado con la captura de imágenes vía satélite que permiten ver cómo ha evolucionado el terreno de Coslada y San Fernando desde 1995, un estudio llevado a cabo a través de un convenio firmado con la Universidad Politécnica de Madrid. Desde febrero de 2023 no se han registrado movimientos en el terreno.

Se estima que la Línea 7B dé servicio a alrededor de 120.000 usuarios. Coslada tiene en estos momentos una población de 80.760 habitantes y San Fernando de Henares, de unos 38.980 habitantes.