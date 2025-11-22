Laconium abre su primera tienda física en Madrid antes de Navidad: un espacio cosmético y de entretenimiento

Multitud de tiendas de belleza acaparan Madrid, pero muy pocas están a la altura de Laconicum, la nueva tienda física de María Martínez y Anabel Vázquez que ha llegado a la capital en vísperas de la época navideña. La marca da un paso importante en su trayectoria con esta primera apertura. Según sus fundadoras, esta decisión llega “en el momento adecuado y en el lugar adecuado”. Desde que naciera en 2012, esta marca no ha parado de crecer y reinventarse con una filosofía claramente marcada. Ahora, afrontan esta apertura en una boutique diseñada por Lucas y Hernández-Gil, con mobiliario de Kresta Design.

Ubicada en el barrio de Salesas, encontramos una tienda que aspira a ser un espacio en el que encontrarse a sí mismo, donde las fundadoras animan a probar, preguntar, curiosear, oler y perfumarte. El número 21 de la calle Piamonte cuenta con una superficie de 30 metros cuadrados. Inspirado en un laconicum romano, un espacio orientado al relax y a la conversación. Hoy en día podría ser considerada una sauna, un lugar íntimo y a la vez social, que invita al estímulo sensorial y a la conexión con la piel. Y es que esta es una de sus señas de identidad. Para Laconicum, el bienestar no es solo epidérmico, también es sensorial e intelectual.

Una selección exhaustiva de marcas

Una marca que nació de la forma más casual posible allá por 2012. "Viajábamos, curioseábamos, comprábamos cosmética y compartíamos los descubrimientos. Estuvimos en Kyoto y trajimos esencias que parecían aguas de manantiales. Fuimos a Estocolmo nos preguntábamos por esas melenas tan fuertes y tan suecas. Luego, volvíamos y nos lo contábamos. Ese es el origen de este lugar en el que estás. Somos detectives cosméticas. Hoy continuamos viajando y descubriendo marcas extraordinarias", cuentan desde Laconicum.

Un nombre, cuanto menos, curioso, que hace honor a las antiguas saunas romanas: "Encontramos el nombre de Laconicum por pura serendipia. Visitando una casa romana en Évora vimos un laconicum, una especie de sauna donde se reunían los habitantes y sus amigos a relajarse y charlar. Laconicum es un espacio de descompresión y conexión. Nos gusta que compres, pero también que entres, leas y descubras".

Marcas como Joonbyrd, Pai, Goop, Nobe o Huxley conforman el catálogo de esta tienda. Muchas de ellas son difícilmente localizables en España. "Laconicum está lleno de rarezas y todos nuestros productos deben tener un factor X que nos enamore. Buscamos resultados y también emociones. Creemos en la naturaleza y en la ciencia, sobre todo, cuando van de la mano", explican las fundadoras. El mobiliario y la decoración de madera que adornan el establecimiento lo convierten en un entorno idóneo para vivir una experiencia de estas características.

La primera tienda física

Después de casi 14 años en el mundo online y de varias incursiones efímeras en el ámbito físico, dan vida a un espacio propio donde ofrecer una experiencia más completa, sensorial y cercana a los clientes. Justo coincide con la llegada de la época navideña, un período en el que las cifras de ventas aumentan. Una nueva etapa da comienzo en Madrid para la marca fundada por María Martínez y Anabel Vázquez.

El establecimiento dispone de un equipo cualificado y formado para asesorar y acompañar a todos aquellos que sientan interés por Laconicum. Todas las marcas disponibles en la web estarán también a plena disposición en el espacio físico. Se pueden oler fragancias, probar productos como cremas o maquillajes y mascarillas. Con la llegada del nuevo año, se espera que la marca celebre talleres y encuentros entre fundadoras y clientes. Esta apertura no hace más que reafirmar su extraordinaria posición en el sector español.