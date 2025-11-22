Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CUENTA ATRÁS HACIA LA NAVIDAD

El encendido de las luces en Madrid, en directo: la capital inaugura la Navidad

La magia vuelve a Madrid: la ciudad estrena su Navidad más luminosa

Luces de Navidad con forma de copos de nieve en Gran Vía

Luces de Navidad con forma de copos de nieve en Gran Vía / AYUNTAMIENTO DE MADRID / Europa Press

Gloria Barrios

Tras más de tres meses de preparativos para que la ciudad esté lista este 22 de noviembre, Madrid estrena oficialmente la Navidad con uno de los momentos más esperados del año: el tradicional encendido de las luces que transformará las calles principales de la capital en un gran espectáculo de color y ambiente festivo. Este acto, que tendrá lugar a las 19:30h en la plaza de Cibeles, marcará el inicio de la campaña navideña y dará el pistoletazo de salida a semanas repletas de planes para toda la familia.

Cortes en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías en el Corredor del Henares desde este sábado con 9 líneas de autobuses alternativos

El encendido de las luces en Madrid, en directo: la capital inaugura la Navidad

Ayuda mutua: la anémona de mar que construye un ‘hogar’ para cangrejos ermitaños

Alonso y Sainz saldrán 7º y 3º en el GP de Las Vegas

La Policía brasileña detiene a Bolsonaro de manera preventiva

Sánchez, en a la cumbre de líderes del G20: "En tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder"

La jueza de Barcelona manda a prisión al acusado de matar a su madre tirándola por la ventana en L'Hospitalet

Josep Puxeu, de Ecoembes: la inversión en energía verde “está demostrando su rentabilidad”

