El encendido de las luces en Madrid, en directo: la capital inaugura la Navidad

Tras más de tres meses de preparativos para que la ciudad esté lista este 22 de noviembre, Madrid estrena oficialmente la Navidad con uno de los momentos más esperados del año: el tradicional encendido de las luces que transformará las calles principales de la capital en un gran espectáculo de color y ambiente festivo. Este acto, que tendrá lugar a las 19:30h en la plaza de Cibeles, marcará el inicio de la campaña navideña y dará el pistoletazo de salida a semanas repletas de planes para toda la familia.

Un Nacimiento gigante frente al Congreso, principal novedad navideña en Madrid: "Algo desmesurado tal vez" Este año, una de las principales novedades de este conglomerado lumínico estará situada en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados. Hablamos de un Nacimiento de 12 metros de alto y 5,5 metros de ancho, compuesto 70.000 focos de luz LED, que representa a modo de vidriera el nacimiento del Niño Jesús junto a sus padres, la Virgen María y San José. La figura está fabricada con plásticos reciclados. Puedes leer aquí el artículo completo. Nacimiento gigante en la Plaza de las Cortes. / EPE