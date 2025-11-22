Cortes en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías en el Corredor del Henares desde este sábado con 9 líneas de autobuses alternativos

Las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid sufrirán importantes cortes de tráfico ferroviario en el Corredor del Henares durante más de una semana. Entre este sábado y el 29 de noviembre, los trenes dejarán de circular en distintos tramos entre San Fernando de Henares y Azuqueca de Henares debido a las obras de modernización que Adif acometerá sobre la infraestructura.

El gestor ferroviario renovará por completo la señalización del tramo, sustituyendo los sistemas de enclavamiento y detección de trenes. El objetivo es incrementar la capacidad de la línea, ganar flexibilidad operativa y mejorar la fiabilidad de unas instalaciones sometidas a un intenso tráfico diario.

Para paliar el impacto de estos cortes, Renfe Cercanías ha diseñado un plan alternativo que incluye cerca de 1.800 servicios especiales de autobús, un tren lanzadera entre Guadalajara y Azuqueca y el mantenimiento de los trenes Civis en días laborables, aunque con cambios en sus puntos de origen.

Cómo y dónde se corta el tráfico ferroviario: nueve líneas de autobús especial

Para sustituir el tráfico ferroviario en los tramos cortados, Renfe ha programado nueve servicios especiales de autobús (SE) que operarán de forma diferente según la fase de las obras. Los vehículos estarán identificados como 'servicio especial Renfe' y realizarán parada en las estaciones o en las inmediaciones de sus accesos.

La interrupción del servicio se estructura en tres fases consecutivas, con diferentes tramos afectados:

Fase 1 (del 22 al 24 de noviembre): corte total entre Azuqueca y San Fernando

Durante el primer fin de semana de obras no circularán trenes entre Azuqueca y San Fernando de Henares. Por tanto, permanecerán cerradas las estaciones de Meco, Alcalá Universidad, Alcalá de Henares, La Garena, Soto del Henares y Torrejón de Ardoz.

En este periodo habrá trenes entre Chamartín y San Fernando con las frecuencias habituales:

Hora punta: cada 5-8 minutos

Hora valle: cada 10-14 minutos

Un tren lanzadera Guadalajara-Azuqueca circulará cada 15 minutos.

Mientras tanto, como alternativa, funcionarán cuatro líneas de autobuses:

SE1 Azuqueca-Meco-Alcalá Universidad-Alcalá de Henares-La Garena-Soto del Henares-Torrejón-San Fernando

Línea con paradas en todas las estaciones afectadas.

Horario: de las 05.40 h del día 22 a la 01.30 h del día 25.

Frecuencia:

Laborables: 6-10 minutos

Sábados: 10-15 minutos

Domingos: 15-25 minutos

SE2 Azuqueca-San Fernando directo (sin paradas intermedias)

Horario: 05.40 h del 22 a 01.30 h del 25.

Frecuencia:

Laborables: 10-20 minutos

Sábados: 20 minutos

Domingos: 20-30 minutos

SE3 Alcalá de Henares-San Fernando directo

Horario: 05.55 h del 22 a 01.30 h del 25.

Frecuencia:

Laborables: 5-20 minutos

Sábados: 10-20 minutos

Domingos: 15-25 minutos

SE4 Torrejón de Ardoz-San Fernando directo

Horario: 06.05 h del 22 a 01.30 h del 25.

Frecuencia:

Laborables: 8-15 minutos

Sábados: 8-15 minutos

Domingos: 10-25 minutos

Fase 2 (del 25 al 27 de noviembre): corte total entre Azuqueca y Torrejón de Ardoz

A partir del lunes, el corte se acota pero sigue afectando a buena parte del corredor: no habrá trenes entre Azuqueca y Torrejón de Ardoz. Las estaciones cerradas serán Meco, Alcalá Universidad, Alcalá de Henares, La Garena y Soto del Henares.

En esos días:

Los trenes circularán entre Chamartín y Torrejón de Ardoz , con frecuencias de 5-8 minutos en hora punta y 10-14 minutos en valle.

, con frecuencias de 5-8 minutos en hora punta y 10-14 minutos en valle. La lanzadera Guadalajara-Azuqueca se mantiene cada 15 minutos.

Habrá tres líneas de autobuses mientras duren las obras durante esta segunda fase:

SE1 Azuqueca-Meco-Alcalá Universidad-Alcalá de Henares-La Garena-Soto del Henares-Torrejón

Horario: 05.05 h del 25 a 01.30 h del 28.

Frecuencia: 6-10 minutos en laborables.

SE2 Azuqueca-Torrejón directo

Horario: 05:05 h del 25 a 01.30 h del 28.

Frecuencia: 8-20 minutos en laborables.

SE3 Alcalá de Henares-Torrejón directo

Horario: 05:10 h del 25 a 01.30 h del 28.

Frecuencia: 5-15 minutos en laborables.

Fase 3 (28 y 29 de noviembre): corte total entre Azuqueca y Alcalá de Henares

En la última fase, el corte de tráfico se limita al tramo Azuqueca-Alcalá de Henares, con cierre de Meco y Alcalá Universidad. En este escenario habrá trenes entre Chamartín y Alcalá de Henares con las frecuencias habituales (5-8 minutos en hora punta y 10-14 en valle en laborables). Además, la lanzadera Guadalajara-Azuqueca seguirá operando cada 15 minutos.

En las tres fases, los servicios Civis de la C-2 seguirán circulando en días laborables con una frecuencia de un tren por hora y sentido, pero modificando su origen:

Desde San Fernando el 24 de noviembre.

Desde Torrejón de Ardoz entre el 25 y el 27.

Desde Alcalá de Henares el 28.

Operarán dos líneas de autobuses:

SE1 Azuqueca-Meco-Alcalá Universidad-Alcalá de Henares

SE2 Azuqueca-Alcalá directo

En esta fase final, las frecuencias también se moverán en una horquilla de 6 a 25 minutos, en función del día y de la franja horaria.

Billetes, validez y recomendaciones a los viajeros

Cercanías Madrid recuerda que cualquier título de Cercanías (abono, billete sencillo, abono recurrente, etc.) será válido para viajar en los autobuses especiales dispuestos durante el corte del servicio ferroviario. No será necesario adquirir un billete adicional para utilizar estos servicios alternativos.

La compañía advierte, sin embargo, de que los servicios de autobús no garantizan el enlace con los últimos trenes de Cercanías, por lo que recomienda a los viajeros:

Adelantar sus desplazamientos, sobre todo en horario nocturno.

Consultar con antelación los horarios de trenes y autobuses.

Prever tiempos extra de viaje durante los días de obras.

Renfe reforzará la atención al viajero en las estaciones afectadas. Personal en tierra indicará la ubicación concreta de las paradas de los autobuses y los recorridos de cada línea, apoyado por cartelería específica con mapas y desgloses de rutas.

Desde finales de octubre, la operadora ha mantenido reuniones con los ayuntamientos de Azuqueca, Meco, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares para coordinar este dispositivo. El objetivo: minimizar el impacto de unos cortes de tráfico imprescindibles para dejar un Corredor del Henares más moderno, fiable y con mayor capacidad una vez finalizadas las obras.

Las obras, ejecutadas por Adif, se centran en una renovación completa de la señalización del tramo San Fernando-Azuqueca. Entre otras actuaciones, se sustituirán los sistemas de enclavamiento, que gestionan las rutas de los trenes, y los equipos de detección en la vía. Con ello se persigue aumentar la capacidad de la línea en uno de los ejes más saturados de la red de Cercanías, mejorar la flexibilidad de la circulación, facilitando la gestión de incidencias y la convivencia de diferentes tipos de trenes, así como reforzar la fiabilidad y seguridad de las instalaciones, reduciendo el riesgo de averías ligadas a equipamientos antiguos.

La concentración de estos trabajos en un periodo intenso de ocho días busca limitar el tiempo total de afecciones y evitar cortes recurrentes durante semanas o meses.