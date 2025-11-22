Carlos Sainz enciende la Navidad en Madrid: más de 13 millones de luces iluminarán la ciudad hasta el día de Reyes

Madrid ha estrenado oficialmente la Navidad con el acto del encendido de las luces a cargo del bicampeón mundial de rally y el cuatro veces ganador del París-Dakar, el piloto Carlos Sainz, junto al alcalde de la ciudad José Luis Martínez-Almeida. Se trata de uno de los momentos más esperados del año al que acuden miles de madrileños y visitantes para dar el pistoletazo de salida a seis semanas llenas de luces y ambiente festivo.

Al evento, celebrado en la emblemática Plaza de Cibeles, han acudido, según fuentes municipales, 150.000 personas para dar la bienvenida a la Navidad y disfrutar de los actos programados por el Ayuntamiento de Madrid. El videomapping ha sido el encargado de arrancar las actividades con una proyección sobre a fachada del Palacio bajo el nombre "La energía de la Navidad". Este show combina la inteligencia artificial y el 3D y con él se ha transmitido una idea principal: la luz que nace cada Navidad en los hogares madrileños y se expande por toda la ciudad.

El Teatro Real también ha estado presente en el epicentro de la celebración con 'Crescendo', actuación de la mano de la soprano Lucía Iglesias, la mezzosoprano Andrea Rey, el tenor Mateo Solís y Belén Castillo al piano interpretando el Adeste fideles.

Tras esto, la actuación musical más esperada de la cita. El cantante Pablo López ha deleitado a los presentes con su voz y música en directo para inaugurar la época más mágica del año. Ha interpretado, entre otras, las canciones 'El Patio' y 'El niño del espacio'.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el bicampeón mundial de rally Carlos Sainz, durante la inauguración de la iluminación navideña. / Carlos Luján / EP

En los alrededores de la Plaza Mayor se encuentran los dibujos diseñados por los niños de primero y segundo de primaria de colegios madrileños, ganadores del concurso organizado por el consistorio por segundo año consecutivo.

El momento más esperado ha tenido lugar a las 20:20h de esta tarde de sábado cuando Carlos Sainz ha apretado el botón y se ha iluminado la ciudad con las 13 millones de bombillas led. Por delante quedan 46 noches de magia para disfrutar de la Navidad en Madrid.

Calles emblemáticas como Gran Vía, Preciados, Alcalá o Serrano vuelven a ser protagonistas un año más, junto con los grandes árboles navideños repartidos por distintos puntos de la ciudad. También, en Atocha, estarán ubicados un gran coro de ángeles mientras que en el Paseo del Prado estarán un año más las Meninas. Otras de las novedades son el nuevo Belén instalado frente al Congreso de los Diputados o la gran vela transitable en Nuevos Ministerios.