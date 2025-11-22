La Banda Sinfónica de Madrid alza la voz tras 8 años en una sede "provisional" sin acústica ni espacio para ensayar: "No nos sentimos en casa"

La Banda Sinfónica Municipal de Madrid ha alzado la voz contra la situación que arrastra desde hace ocho años, cuando tuvo que abandonar su sede del Pabellón XII de la Casa de Campo para una reforma “integral” que nunca llegó a ejecutarse. Denuncian que el espacio provisional al que fueron trasladados, el Teatro Auditorio del mismo recinto, no cumple las condiciones mínimas para la práctica profesional de su disciplina y lamenta que en los presupuestos para 2026 "no existe ningún montante" para iniciar las obras de la sede original.

El Pabellón XII, diseñado en 1965 por el arquitecto Francisco Bellosillo para albergar el Instituto Nacional de Industria, cerró en 2017 para acometer su rehabilitación. El proyecto, aprobado dos años antes por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, contemplaba tanto la reforma integral del conjunto como la adecuación de los espacios ocupados por la banda, incluyendo la mejora de las cabinas de ensayo y la creación de zonas de almacenamiento que no existían.

Casi una década después, los trabajos no se han llegado a empezar en ningún momento. Poco después del cierre se procedió al vaciado de la estructura, dejando tan solo el armazón protegido, y a la realización de catas previas, pero eso es todo. Al menos hasta este año, cuando el Consistorio se ha visto obligado a intervenir de urgencia por un posible riesgo de colapso tras aparecer una grieta en uno de los voladizos de la terraza.

Estado actual del exterior y el interior del pabellón. / Cedidas | PSOE

Lo eterno provisional

Mientras tanto, la banda sigue sin poder regresar a su sede original. Continúa viéndose obligada a ensayar en el Teatro Auditorio, un espacio que, según denuncian, reúne las condiciones adecuadas para su trabajo. Al principio, cuando iba a ser una solución temporal, "nos pareció bien estar en un sitio un poco más incómodo", afirma Joaquín Encinar, trompetista y delegado sindical, a cambio de poder seguir cerca del pabellón.

Sin embargo, con el tiempo la provisionalidad se ha ido eternizando, sin visos de ir a resolverse pronto. En la nueva sede no existen cabinas de estudio individual ni espacios aislados para que los músicos puedan preparar pasajes o calentar sin molestarse; tampoco hay espacio para guardar los instrumentos ni taquillas personales. La deficiente iluminación también es un problema, precariamente solventado por focos "como de obra" montados sobre trípodes.

Pero lo peor de todo es la acústica, un elemento esencial para los músicos. Concebido originalmente para organizar ferias de ganado, el edificio , tiene un techo cónico y carece de concha acústica, lo que provoca problemas de reverberación y coordinación sonora que, según la banda, hacen imposible trabajar en condiciones. La semana pasada, "vino un director invitado para dirigir un concierto de la temporada y nos dijo, palabras textuales: 'Me quito el sombrero de cómo ustedes son capaces de llevar a cabo su trabajo en semejante acústica'", cuenta lacónicamente Encinar para ilustra la situación.

Sin presupuestos para volver "a casa"

En este contexto, "no nos sentimos en casa", lamenta este músico. "Es bochornoso las condiciones en las que nos encontramos", añade, cuando "todo el mundo se refiere a la banda municipal de Madrid como a la mejor banda de España". La gota que colma el vaso, exponen la sinfónica, es la ausencia de una partida presupuestaria en las nuevas cuentas municipales para empezar de una vez por todas los trabajos en el Pabellón XII.

Desde el Gobierno municipal confirman esta falta de previsión para culminar la remodelación, pese a que el proyecto cuenta ya un Plan Director aprobado "Se trata de un proyecto sobre el que todavía no ha fecha de ejecución, pero en el que se continúa trabajando", trasladan fuentes del Área de Cultura, Deporte y Turismo que dirige Marta Rivera de la Cruz. Por lo que respecta a las quejas sobre el estado del Teatro Auditorio, el Consistorio niega la mayor, asegurando que la sede actual "cumple con los requisitos necesarios para que la banda sinfónica siga desarrollando su actividad".

Frente a esta indeterminación, el PSOE-M planea presentar una enmienda al proyecto de Presupuestos "en torno a los 4 millones de euros, que permita ejecutar una primera fase de las obras", expone Jorge Donaire, portavoz socialista de Cultura y consejero de Madrid Destino. "Siempre con la idea de que tenga continuidad hasta completar la restauración integral del edificio", matiza, cuyo coste asciende a 14 millones de euros. No obstante, aunque la aceptasen, cosa que ven "muy difícil" en el grupo, "nos iríamos, por lo menos, a tres o incluso cuatro años más esperando a que la banda Sinfónica municipal pueda volver a su sede histórica", lamenta Donaire.