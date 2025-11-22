BIENESTAR ANIMAL
Alcorcón celebra una feria de voluntariado en Protección Animal en el Centro de Mayores Adolfo Suárez
La jornada ofrece actividades, talleres y espacios informativos para promover el bienestar animal en el municipio
El Ayuntamiento de Alcorcón celebra este sábado en el Centro de Mayores Adolfo Suárez la Feria de Voluntariado en Protección Animal, una jornada dirigida a impulsar la cultura del cuidado compartido y a reforzar la red de apoyo en torno al bienestar animal en el municipio.
"Queremos que cualquier persona que sienta interés por ayudar encuentre aquí un primer paso. Esta feria es una puerta abierta para descubrir cómo implicarse y cómo formar parte de la red de cuidados que sostiene el bienestar animal en la localidad", ha explicado la concejala del área, Trinidad Castillo.
Actividades durante todo el día
La feria se desarrolla de 11:00 a 18:00 horas con stands informativos, actividades participativas, un taller infantil, espacios testimoniales y dinámicas para visibilizar las distintas formas de voluntariado en protección animal.
El objetivo es conocer el trabajo de las asociaciones protectoras, participar en un mural colaborativo de oportunidades de voluntariado y en la actividad interactiva 'Creando redes de apoyo comunitario', orientada a fomentar la implicación vecinal en el cuidado de los animales.
También se habilitará un espacio específico para quienes quieran iniciar su recorrido como voluntarios, además de la propuesta 'Voces que Cuidan: Testimonios de Voluntariado con Corazón', que reúne historias y experiencias en primera persona.
Taller infantil y actividades para familias
El público infantil dispondrá del taller 'Peque voluntarios/as: cuidando animales desde pequeños/as', que se celebrará de 11:00 a 12:00 horas. La actividad incluirá dinámicas lúdicas orientadas a fomentar la empatía y la responsabilidad hacia los animales desde edades tempranas.
El evento, enmarcado en la Campaña Otoño Animal 2025, reunirá a asociaciones protectoras, activistas y vecinos interesados en colaborar. El acceso es libre para el público general y no requiere inscripción previa.
Formación específica para protectoras
Paralelamente, las entidades de protección animal podrán inscribirse en tres sesiones formativas que tendrán lugar en un espacio anexo.
- 'Haz que se escuche tu voz' (de 12:00 a 13:00 horas), centrada en estrategias de comunicación para atraer voluntariado y crear comunidad.
- 'Cuidar, motivar y gestionar el voluntariado' (de 13:00 a 14:00 horas), que ofrecerá herramientas para fortalecer equipos y prevenir el desgaste emocional.
- 'Herramientas legales para la protección animal' (de 16:00 a 17:00 horas), orientada a proporcionar recursos jurídicos ante casos de maltrato, abandono o negligencia.
