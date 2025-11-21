Valdemorillo aprueba un presupuesto de 16 millones de euros para 2026 con un incremento del 4 %

El Ayuntamiento de Valdemorillo ha aprobado este jueves, con los votos de PP y Vox y el rechazo del resto de grupos, el presupuesto general para 2026, que asciende a algo más de 16 millones de euros y supone un incremento del 4% respecto al ejercicio anterior. El alcalde, Santiago Villena, ha subrayado que las nuevas cuentas consolidan "un Ayuntamiento bien gestionado y solvente" y mantienen la apuesta del Gobierno municipal por "inversiones reales que mejoren el bienestar de los vecinos", así como por una política fiscal "baja y equitativa".

Las inversiones previstas superan los 1,8 millones, un 17 % más que en 2025, con actuaciones que se financiarán en parte con cargo al Plan de Inversiones Regional (PIR 2022-2026). Entre ellas figuran el acondicionamiento del entorno del polideportivo Eras Cerradas y del camino del cementerio (300.000 euros); la recuperación del patrimonio de La Tenería y la presa de El Boquerón (125.000); la creación de un aparcamiento en el antiguo matadero (125.000); mejoras en el colegio Juan Falcó (100.000) y la adecuación de caminos municipales (123.887).

A esas cantidades se suman 557.605 euros procedentes de fondos europeos gestionados por la Comunidad de Madrid para la construcción de un punto limpio, así como 360.000 euros destinados a la segunda fase del programa autonómico 'Pueblos con Vida', que contempla obras en el acerado de la calle San Juan y la avenida de Segovia. También se incluyen 92.107 euros para intervenciones en edificios y 22.900 euros para nuevas inversiones en el colegio Juan Falcó.

El Ayuntamiento recurrirá además al remanente de tesorería para ejecutar un nuevo plan de asfaltado en urbanizaciones y utilizará parte del remanente del anterior PIR para la reordenación de la entrada norte del municipio. Junto a ello, formalizará un préstamo de más de 1,4 millones de euros para la reforma del polideportivo de la Dehesa.

Las cuentas consolidan asimismo partidas como los 20.000 euros destinados al servicio de transporte a demanda entre núcleos urbanos y otras enfocadas a la promoción económica y el turismo local, mediante un proyecto con ADI Sierra Oeste. En materia fiscal, se mantienen el tipo mínimo del IBI, las bonificaciones máximas en plusvalías mortis causa, la ausencia de gravamen en el impuesto de vehículos y el 5 % de bonificación por domiciliación en tributos municipales.

El pleno ha aprobado además otras modificaciones presupuestarias, entre ellas el pago anticipado de la penúltima cuota del convenio urbanístico fallido de Las Portaleras, que obliga al Consistorio a devolver más de siete millones en diez años, así como un reconocimiento extrajudicial de facturas y dos expedientes de bajas de recibos tributarios por más de 700.000 euros. En materia institucional, el pleno ha aprobado tres declaraciones: contra la violencia de género en el entorno digital y la relativa al 25N, ambas con el rechazo de Vox, y la del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, apoyada por unanimidad.