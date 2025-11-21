Tres detenidos en Tres Cantos por el robo en más de 30 vehículos de empresas de construcción

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad madrileña de Tres Cantos a tres integrantes de un grupo criminal compuesto por cuatro personas, especializado en robos con fuerza en el interior de vehículos, principalmente furgonetas vinculadas al sector de la construcción.

Los presuntos autores accedían al interior de estos vehículos mediante el forzamiento de las puertas laterales o traseras y, en algunos casos, la cerradura o fracturando las ventanillas. Para pasar desapercibidos y dificultar su identificación, actuaban con prendas que les ocultaban el rostro.

Uso de vehículos con datos falsos

El objetivo de la banda era la sustracción de herramientas, maquinaria y material de trabajo almacenados en las furgonetas. Para la comisión de los delitos utilizaron hasta cinco vehículos distintos, todos ellos a nombre de terceras personas y con datos falsos, con la finalidad de dificultar el seguimiento policial.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Tres Cantos, donde se produjo la detención de tres de los integrantes del grupo. Gracias a las pesquisas y a los dispositivos preventivos establecidos, fueron sorprendidos cuando se disponían a perpetrar un posible nuevo hecho delictivo.

En el interior de los vehículos utilizados por los presuntos autores se localizaron numerosas herramientas destinadas, según la Guardia Civil, a la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.