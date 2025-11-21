Torrejón se prepara para su Semana de la Diversidad con actividades inclusivas

Torrejón de Ardoz celebrará la Semana de la Diversidad Funcional y el Voluntariado con numerosas actividades gratuitas destinadas a visibilizar la diversidad y reconocer la gran labor de los voluntarios que dedican su tiempo a ayudar a los demás de forma altruista.

En la programación destaca la Gala de la Semana de la Diversidad Funcional y el Voluntariado, que se celebrará el 27 de noviembre en el Teatro Municipal José María Rodero y que será presentada por “Josete” y Edu Luki, actores de la película “Campeones”, y se alargará hasta el 4 de diciembre.

Además, contará con actuaciones de teatro, musicales y de baile y se entregarán los premios al voluntario del año y a los trabajos ganadores del concurso escolar de dibujo “Trazando sonrisas”, ha señalado el Ayuntamiento torrejonero en una nota.

Cartel de la Semana de la Diversidad / Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

También han preparado la oportunidad de participar en la jornada de Deporte Inclusivo, “Deportodos Se Mueve”. Será el 28 de noviembre, de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas, en el Paseo de la Democracia.

Durante la iniciativa se podrá experimentar el deporte adaptado: handbikes, baloncesto en silla, sitting bádminton, tiro con arco o sitting volley.

Asimismo, se celebrará el Festival de Cortos Inclusivos VENTEA, que tendrá lugar este domingo, 23 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Casa de la Cultura, y el Árbol de los deseos del Voluntariado, que estará hasta el 4 de diciembre en el Centro Polivalente Abogados de Atocha.