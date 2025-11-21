DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE
Torrejón se prepara para su Semana de la Diversidad con actividades inclusivas
La gala inaugural, el próximo jueves, reunirá a los actores de “Campeones” en el Teatro José María Rodero
EFE
Torrejón de Ardoz celebrará la Semana de la Diversidad Funcional y el Voluntariado con numerosas actividades gratuitas destinadas a visibilizar la diversidad y reconocer la gran labor de los voluntarios que dedican su tiempo a ayudar a los demás de forma altruista.
En la programación destaca la Gala de la Semana de la Diversidad Funcional y el Voluntariado, que se celebrará el 27 de noviembre en el Teatro Municipal José María Rodero y que será presentada por “Josete” y Edu Luki, actores de la película “Campeones”, y se alargará hasta el 4 de diciembre.
Además, contará con actuaciones de teatro, musicales y de baile y se entregarán los premios al voluntario del año y a los trabajos ganadores del concurso escolar de dibujo “Trazando sonrisas”, ha señalado el Ayuntamiento torrejonero en una nota.
También han preparado la oportunidad de participar en la jornada de Deporte Inclusivo, “Deportodos Se Mueve”. Será el 28 de noviembre, de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas, en el Paseo de la Democracia.
Durante la iniciativa se podrá experimentar el deporte adaptado: handbikes, baloncesto en silla, sitting bádminton, tiro con arco o sitting volley.
Asimismo, se celebrará el Festival de Cortos Inclusivos VENTEA, que tendrá lugar este domingo, 23 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Casa de la Cultura, y el Árbol de los deseos del Voluntariado, que estará hasta el 4 de diciembre en el Centro Polivalente Abogados de Atocha.
