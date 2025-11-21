Renfe lleva a los tribunales a la Comunidad de Madrid por una deuda de 47 millones en Cercanías

Renfe ha presentado un requerimiento judicial contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) al considerar impagadas las compensaciones previstas en el convenio que regula el uso del Abono Transporte en los servicios de Cercanías Madrid. La deuda reclamada asciende a 47,14 millones de euros, según ha detallado la operadora pública en un comunicado.

La operadora pública advierte de que, si no se abona ninguna de las mensualidades pendientes, la deuda rondará 100 millones de euros al cierre del año. Además, alerta de que esta situación le está generando "perjuicios financieros" al obligarla a asumir endeudamiento adicional.

El acuerdo al que se remite Renfe fue firmado el 17 de septiembre de 2024 y prorrogado el 20 de diciembre de dicho año. En él, el consorcio se comprometía a abonar a Renfe Viajeros una compensación por el uso del Abono Transporte en Cercanías, así como una cuantía adicional por la recarga de los abonos en las instalaciones gestionadas por la operadora ferroviaria.

"La Comunidad de Madrid recauda dinero que pertenece a Renfe"

Según Renfe, "la Comunidad de Madrid recauda ese dinero que pertenece a Renfe", dado que Cercanías está integrado tarifariamente en el consorcio madrileño. La compañía afirma que esta fórmula se aplica desde que se produjo la integración tarifaria de Cercanías Madrid en dicho consorcio.

Destaca además que, en el último cuatrimestre de 2022, las bonificaciones al transporte público aprobadas por el Gobierno central llevaron al Estado a asumir esas compensaciones, lo que supuso para la Comunidad de Madrid un ahorro anual de unos 190 millones.

"Corresponde a la Comunidad transferir a Renfe el importe de las tarifas abonadas por los viajeros de Cercanías, algo que actualmente no está haciendo", ha insistido Renfe.

Facturas impagadas y retrasos

El requerimiento judicial incluye las facturas correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2025, por importes de 15,25 millones, 11,94 millones y 19,8 millones de euros, respectivamente, además de las comisiones por la recarga de abonos. Renfe asegura que el CRTM no ha realizado el pago dentro del plazo establecido.

La operadora también rechaza las afirmaciones de la Comunidad de Madrid sobre incidencias en la red de Cercanías y sostiene que existe una "manipulación de los datos" por parte del Ejecutivo autonómico. Según Renfe, se trata de una "absoluta deslealtad institucional", con "ataques continuos y falsedades" que buscan "desprestigiar el servicio público de Cercanías y, por extensión, al Gobierno de España".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó esta semana que es "mentira" que el Ejecutivo deba 250 millones al CRTM. Además, sostuvo que Madrid "no puede quejarse de falta de inversión", mientras Renfe asegura que continuará reforzando el servicio de Cercanías en la región.