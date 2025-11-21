SUCESOS
Muere una mujer y un hombre sufre quemaduras graves en un incendio en un parque de Alcalá de Henares
El suceso ha tenido lugar en torno a las 13.45 horas de este viernes junto a la calle Gaceta de la ciudad madrileña, zona cercana a la Comisaría de Policía Nacional
EP
Una mujer de mediana edad ha fallecido y un hombre de unos 70 años ha resultado gravemente herido por quemaduras en el 90% del cuerpo tras un incendio registrado este viernes en un parque junto a la calle Gaceta de Alcalá de Henares, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Los hechos se han producido en torno a las 13.45 horas de este viernes en una zona cercana a la Comisaría de Policía Nacional de Alcalá de Henares cuando los agentes se han percatado de que una columna de humo salía desde un parque donde viven dos personas sin hogar, según han informado fuentes conocedoras del caso.
Agentes de Policía han salido rápidamente hacia el lugar cargados con extintores para intentar sofocar las llamas de una chabola. Allí han encontrado a una persona a la que han logrado apagar las llamas, si bien otra más se encontraba en el interior, sin lograr sofocar el incendio.
Hasta el lugar se han trasladado más tarde bomberos de la Comunidad de Madrid, que han terminado de extinguir un incendio que podría haberse originado de forma accidental por un camping gas.
Efectivos sanitarios han confirmado el fallecimiento de una mujer y han trasladado en helicóptero a un varón en estado grave con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, según ha informado Emergencias 112.
Policía Judicial y Científica se han personado en el lugar y se encargan ahora de la investigación para esclarecer las causas del suceso.
- Este fin de semana, riesgo de nieve y heladas en estos municipios de Madrid
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- 5.000 vecinos de Arganzuela esperan retomar los talleres culturales que les quitaron en octubre: 'Nos sentimos dejados de lado, preocupados
- Uno de los parques más bonitos (y desconocidos) de Madrid está a 10 minutos del centro: cascadas del siglo XIX que parecen sacadas de una película
- Díaz Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: 'Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España
- Parla celebra como 'fantástica noticia' la nueva estación de alta velocidad, mientras que Madrid pide concretar las infraestructuras pendientes
- Amaia muerde la manzana de Apple para celebrar sus 40 años en España: chispas y palmas en una Puerta del Sol hasta los topes
- Abre 'NUGA', la manzana de lujo en el antiguo Castellana 200 con viviendas, oficinas, tiendas y ocio