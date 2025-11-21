Metro viste de arte las estaciones de Canal y Móstoles Central en homenaje a Teatros de Canal y el CA2M

La Comunidad de Madrid, en colaboración con Metro, ha tematizado las estaciones de Canal (líneas 2 y 7 del suburbano) y de Móstoles Central (MetroSur) para homenajear a las instituciones culturas próximas a las mismas, Teatros del Canal y Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).

En concreto, se ha actualizado la ambientación de la estación de Canal para rendir tributo a las obras y a los artistas que han pasado en los últimos años por sus escenarios, según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Así, los ciudadanos ya pueden disfrutar en esta estación de imágenes del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y de la obra teatral de 'El alcalde de Zalamea', versión de este texto cumbre del Siglo de Oro firmado por Calderón de la Barca, producido por el Ejecutivo autonómico para Teatros del Canal con dirección de José Luis Alonso de Santos, entre otras manifestaciones de artes escénicas vinculadas con este espacio cultural.

Por su parte, la estación de Móstoles Central estará vinilada con algunas de las obras del CA2M, la única institución regional dedicada exclusivamente al arte contemporáneo, que reúne más de 3.000 piezas y es depositario de la colección de la fundación ARCO con más de 400.

Según ha subrayado el Gobierno regional, las estaciones tematizadas promueven el uso del transporte público, mejoran la experiencia de viaje del usuario y contribuyen a difundir y promocionar la cultura y el ocio en la región, como sucede ya en las de La Latina, la Estación del Arte, Retiro, Ríos Rosas, Portazgo o Arroyofresno.