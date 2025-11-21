Majadahonda destina casi 400.000 euros a ayudas por nacimiento en 2025

El Ayuntamiento de Majadahonda ha destinado casi 391.400 euros a las ayudas por nacimiento correspondientes a 2025, de las que se han beneficiado 337 familias del municipio.

La alcaldesa, Lola Moreno, y la concejala de Bienestar Social, Familia y Mayores, Marina Arines, mantuvieron esta semana un encuentro con algunos de los hogares beneficiarios.

Las ayudas —dirigidas a nacimientos o adopciones registradas en 2024— consisten en un pago único de 1.100 euros en el régimen general y de 1.400 euros en el régimen especial, destinado a familias monoparentales, numerosas o con bebés con necesidades especiales.

“Es fundamental que las familias encuentren un respaldo en esta etapa vital, en la que los apoyos son tan importantes para reforzar la estructura familiar y mejorar la calidad de vida”, señaló la alcaldesa, quien recordó que más de un millar de familias han recibido estas ayudas desde el inicio del mandato.

Según los datos municipales, el 80 % de las solicitudes admitidas este año correspondió al régimen general y el 20 % al régimen especial, integrado por familias monoparentales (1,5 %), con bebés con retraso madurativo (0,5 %) y familias numerosas (18 %).

Para acceder a estas prestaciones, al menos uno de los progenitores debe llevar un año empadronado en Majadahonda antes de la convocatoria. Además, todos los miembros de la unidad familiar deben residir en el municipio, contar con residencia legal en España y estar al corriente con el Ayuntamiento, Hacienda y la Seguridad Social.

Desde 2023, un total de 1.005 familias han recibido estas ayudas, cuyo presupuesto municipal ha aumentado progresivamente: 339.000 euros en 2023, 389.000 en 2024 y 391.400 en 2025.