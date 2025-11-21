Qué hacer en Madrid esta semana: Festival Márgenes de cine independiente, animales en conciertos y exposiciones, juerga poética en La Casa Encendida...

TEATRO. ‘Personas, lugares y cosas’, por Messiez Esta semana, el Teatro Español incorpora a su cartelera una adaptación de Pablo Messiez de uno de los textos más celebrados del dramaturgo británico Duncan Macmillan. En Personas, lugares y cosas seguimos a Emma, una actriz que se desploma en mitad de una función de La gaviota de Chejov. Ese colapso, lejos de funcionar como un simple detonante narrativo, abre una rendija por la que Messiez invita al espectador a entrar en una mente en estado de alarma. Desde aquí asistimos a su paso por una clínica de desintoxicación, donde el tiempo se distorsiona y cada gesto parece una batalla, a veces ganada; otras, perdida. Conocido por su habilidad para construir montajes que se quedan adheridos a la memoria, el director argentino convierte ese tránsito en una experiencia sensorial y casi táctil, sin moralinas ni grandes epifanías, tan solo desde la complejidad de seguir vivos cuando el cuerpo y la cabeza empiezan a hablar distintos idiomas.

Más información Cuándo: Del 25 de noviembre al 11 de enero Dónde: Teatro Español (Plaza de Sta. Ana / C. del Príncipe, 25) Precio: Desde 6 euros Web: pincha aquí

Irene Escolar protagoniza 'Personas, lugares y cosas'. / Cedida

TEATRO MUSICAL EN FAMILIA. El Carnaval de los animales El 22 de noviembre, el Espacio Mistral, la nueva sala de artes escénicas del barrio de Puerta del Ángel, estrenará su primera producción propia: El carnaval de los animales, la célebre suite humorística que Camille Saint-Saëns compuso en 1886. Concebida originalmente como un divertimento privado, el francés prohibió que se interpretara en vida para evitar que eclipsara sus obras “serias”. Solo permitió publicar su parte titulada El cisne, la que terminaría siendo, ironías de la vida, su pieza más conocida y emblemática. Tras su muerte, el resto de la suite salió a la luz y se convirtió en una puerta de entrada a la música clásica para generaciones y generaciones de niños. La versión del Espacio Mistral recupera ese espíritu juguetón con una orquesta de cámara dirigida por Aaron Lee y la narración de Maximiliano Legnani, que guiarán al público en un viaje sonoro donde cada uno de los movimientos, protagonizados por leones, tortugas o aves, cobran vida con humor y grandes dosis fantasía. Una oportunidad para acercar la música clásica a los más pequeños a través de una de las grandes obras del repertorio clásico.

Más información Cuándo: 22 de noviembre Dónde: Espacio Mistral (Av. de Portugal, 137) Precio: Desde 8 euros Web: pincha aquí

CINE. Festival Márgenes El Festival Márgenes celebra su 15ª edición del 23 al 30 de noviembre convertida, ahora sí, en una de las citas imprescindibles en España en torno al cine de autor. La gran protagonista de este año será la actriz y directora alemana Angela Schanelec, a quien el festival otorgará el Premio Especial Márgenes y dedicará el foco que repasa su filmografía. El relevo generacional lo encarna Jaime Puertas Castillo, Premio Márgenes Futura, un creador que fusiona mitologías rurales, ciencia ficción y poesía, y que presenta en colaboración con el festival la instalación El cuarto de los tres escritorios, concebida para el Torreón de La Casa Encendida. A esta constelación se suma el foco dedicado al colectivo experimental Metahaven, además sus tradicionales Live AV; piezas en las que cine y sonido son improvisados ante el público en tiempo real. Además, durante estos días podremos degustar un gran número de títulos en su Sección Oficial, como Kontinental ’25, de Radu Jude; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; o O riso e a faca, de Pedro Pinho, y en sus secciones Escáner y Mrgente, donde disfrutar de películas que no será fácil encontrar próximamente en las salas comerciales.

Más información Cuándo: Del 23 al 20 de noviembre Dónde: Cineteca, Museo Reina Sofía y La Casa Encendida Precio: Según sesión Web: pincha aquí

La cineasta alemana Angela Schanelec es el Premio Especial Márgenes de este año. / Tone Glow, Nathan Bajar

DANZA. My Fierce Ignorant Step, de Christos Papadopoulos El coreógrafo griego Christos Papadopoulos, uno de los nombres imprescindibles en el mapa de la danza europea contemporánea, vuelve al Festival de Otoño -donde presentó la ovacionada Larsen C- con My Fierce Ignorant Step, una pieza nacida de un gesto revelador: el hurgamiento en su etapa adolescente para escapar de un presente convulso marcado por conflictos bélicos, corrupción y el despertar de la extrema derecha. Papadopoulos recurre así a los recuerdos de su natal Nemea, en un tiempo cargado de confianza y endulzado con la idea de que todo está por hacer y que nada puede salir mal. Un territorio que funciona aquí como una suerte de contracampo emocional para preguntarse qué queda de aquel ímpetu cuando la realidad se vuelve oscura. La obra, que llega poco después de que el coreógrafo reciba el prestigioso premio Rose del centro Sadler's Wells, se presenta como su creación más personal hasta la fecha: un relato corporal sobre la memoria y la euforia de estar vivo en un mundo que tiende a quererse cada vez menos.

Más información Cuándo: 21 y 22 de noviembre Dónde: Teatros del Canal (C. Cea Bermúdez, 1) Precio: Desde 9 euros Web: pincha aquí

POESÍA. Festival Poetas 2025 El Festival Poetas regresa a La Casa Encendida en su vigésimo aniversario haciendo honor al mismo espíritu con el que nació: el de sostener el foco en el tránsito por los distintos caminos de la poesía. En esta edición, el festival homenajea a la poeta estadounidense Anne Waldman, una de las voces esenciales de la segunda generación beat y pionera de la lucha social desde la palabra. Además de una invitada de excepción, durante los próximos días La Casa acogerá más de veinte propuestas que oscilan entre la poesía sonora, la música en vivo y la performance, con el baile como eje principal, entendido este como una herramienta política y colectiva para transformar realidades. El festival dirige también su mirada al séptimo arte con tres proyecciones, entre ellas Outrider, el documental dirigido por Alystyre Julian y producido por Martin Scorsese, que abrirá la programación en el patio del centro y a la que seguirán trabajos de Carmen Pedrero e Isaki Lacuesta. La lista de artistas invitados -de Bob Pop a Joelle Taylor pasando por The Space Lady, Ruiseñora, Nisrine Mbarki o Sabina Urraca- confirma una vez más la vocación híbrida de Poetas, un festival que trasciende las fronteras del verbo para ofrecer un marco único en el que escuchar, dialogar y celebrar desde la expresión poética en todas sus formas.

Más información Cuándo: Hasta el 23 de noviembre Dónde: La Casa Encendida (Rda. de Valencia, 2) Precio: Según espectáculo y actividades gratuitas Web: pincha aquí

Anne Waldman, poeta de la segunda generación Beat, será homenajeada en esta edición del Festival Poetas de La Casa Encendida. / Cedida

ZARZUELA. ‘El potosí submarino’ El Teatro de la Zarzuela suma a su temporada la delirante El potosí submarino, una zarzuela cómico-fantástica de Emilio Arrieta con libreto de Rafael García Santisteban sobre la corrupción en los bajos fondos del Estado. Bajo la dirección musical de Iván López Reynoso, la obra recupera ese gusto decimonónico por el disparate bien estructurado, fusionando verso, humor y fantasía con una lectura irremediablemente contemporánea. Envuelta en un imaginario visual donde lo barroco convive con guiños pop -obra del italiano Emanuele Sinisi-, la historia sigue a un joven decidido a enriquecerse a cualquier precio, un argumento que bien podría haberse escrito en el día de ayer. Su llegada a un mundo de personajes imposibles revelará un paisaje moral que no está tan lejos del nuestro, donde la corrupción, los pelotazos y la ambición desmedida desembocan en una comedia de ritmo vertiginoso.

Más información Cuándo: Hasta el 30 de noviembre Dónde: Teatro de la Zarzuela (C. de Jovellanos, 4) Precio: Desde 6 euros Web: pincha aquí

EXPOSICIÓN. 'Animalada' A pocos pasos de Tirso de Molina, la galería Espacio Landaburu inaugura este viernes Animalada, una exposición colectiva que transforma el espacio en un pequeño ecosistema habitado por criaturas reales, imaginadas y simbólicas. Pintura, fotografía, escultura, dibujo y grabado se entrelazan en un recorrido que rehúye la idea del animal como simple motivo estético para preguntarse cómo miramos y entendemos hoy a nuestros compañeros taxonómicos desde la práctica artística. Los 25 artistas participantes, con propuestas que van del pop art al nuevo surrealismo o la ilustración clásica, despliegan así un conjunto de piezas que dialogan entre sí sin perder sus singularidades, construyendo juntas un territorio de lo más ecléctico y diverso donde lo animal opera como reflejo; como un recordatorio de que nuestra relación con el resto de seres vivos es también una forma indirecta de mirarnos al espejo. Participan Germán Bel, Andi Rivas, Carlos González Ximénez, Carmelo López, Manuel Luna, Fernanda J Carregado y Giuseppe Marconi, entre otros.

Más información Cuándo: Del 21 de noviembre al 20 de diciembre Dónde: Espacio Landaburu (Tr.ª de la Encomienda, 3) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí