Espectáculos, belenes y mercadillos para dar la bienvenida a la Navidad: esta es la programación del Ayuntamiento de Madrid para este año

La Navidad ya ha empezado en Madrid. Si bien el ambiente festivo ya se estaba extendiendo poco a poco por las calles de la capital, ha sido este viernes cuando se ha determinado el inicio de las fiestas. El alcalde de la Comunidad, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado esta mañana en Casa de la Villa la programación que el Consistorio ha diseñado para las fiestas de Navidad. Este año, el lema es: ‘Madrid, una postal navideña’.

Una edición más, la Navidad contará con una oferta cultural diversa y accesible, fruto del esfuerzo y dedicación de diferentes equipos, artistas y profesionales y su compromiso con la cultura para todos. Toda la información sobre las medidas de accesibilidad, espacios reservados y descuentos para personas con discapacidad se puede consultar en esta web.

La preocupación por la sostenibilidad también está presente en la campaña navideña con la puesta en práctica de medidas enfocadas a reducir su impacto ambiental, que van desde el reciclaje de los residuos o el fomento de la movilidad sostenible hasta el cálculo de las emisiones contaminantes y su posterior compensación de la huella de carbono.

¿Qué actividades estarán disponibles en Madrid durante la Navidad?

En el acto, que ha contado con la actuación del grupo Mocedades y del Coro de Voces Graves de Madrid, se ha detallado un completo programa de actividades diseñado para todo tipo de públicos y que incluye belenes, música, teatro, cine, pasacalles, artesanía y gastronomía.

Entre las ellas: una iluminación especialque llenará de color todos los distritos; mercadillos con productos navideños típicos y regalos de Reyes; belenes como el del Palacio de Cibeles, en CentroCentro; las campanadas del Año Nuevo en la Puerta del Sol; las pistas de hielo en Matadero Madrid, CentroCentro y varios distritos; las funciones en el Circo Price; el XXXI Festival Grandes del Góspel en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa; música navideña en los balcones, en la calle y en las iglesias; la instalación inmersiva 'Una Navidad de Luz' en el patio central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque; las Cabalgatas de Reyes de los distritos y, por supuesto, la espectacular Cabalgata principal, que finalizará en Cibeles con música y fuegos artificiales.

El alumbrado navideño se encenderá este fin de semana

Además, el alumbrado navideño arrancará este sábado 22 de noviembre con un gran acto de encendido en la plaza de Cibeles. En él, Carlos Sainz será el encargado de accionar el pulsador que pondrá en marcha más de 13 millones de bombillas. El acto arrancará con un videomapping sobre la fachada del Palacio de Cibeles y contará con las actuaciones de Pablo López y otras muchas sorpresas.

La iluminación de este año llegará a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos de la capital. Entre las principales novedades, destacan el gran abeto frente al edificio Metrópolis, el nacimiento gigante de la plaza de las Cortes, el coro de ángeles de la glorieta de Atocha o el nuevo diseño de Gran Vía.