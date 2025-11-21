Madrid coloca cuatro clubes nocturnos entre los cien mejores del mundo

Valencia ha albergado la celebración del X Congreso Internacional de Ocio Nocturno, paralelo al V Congreso Nacional de Ocio Nocturno. Más de una docena de mesas redondas analizaron los retos que se avecinan en el sector de la noche, la evolución de la industria y la inclusión de nuevos programas y formatos, así como aspectos de seguridad, sostenibilidad e innovación. De forma simultánea, se dio a conocer la lista 'The World’s 100 Best Club 2025', que reconoce a los mejores clubes nocturnos de todo el mundo. La International NightLife Association seleccionó esta prestigiosa lista entre 545 locales de 73 países, consolidando a Ibiza en el top 3 encabezado por Unvrs, Hï Ibiza y Ushuaïa.

Madrid, en un primer momento, contaba con diez discotecas nominadas para formar parte del ranking, dos más que en la última edición, pero tan solo cuatro consiguieron entrar entre los cien mejores. Respecto a 2024, Madrid consigue un puesto extra con la irrupción de LAB The Club. Y es que, pese a ganar una plaza adicional respecto al pasado curso, Madrid aún se encuentra por detrás de Ibiza (con un total de 7) o Barcelona (con 4 también como Madrid, pero mejor situados en la clasificación).

Para llevar a cabo un ránking de tal magnitud, desde International NightLife Association han llevado a cabo una votación variada. En primer lugar, se realizó una votación abierta al público que alcanzó un récord de 512.086 votos. No solo se superó el objetivo inicial de 500.000 votos, sino que este logro demuestra la pasión, el compromiso y la influencia global sin precedentes de la comunidad del ocio nocturno.

Los votos han llegado desde decenas de países, abarcando un total de 545 locales nominados, desde clubes legendarios hasta nuevas promesas que están definiendo la próxima generación de experiencias nocturnas. Este nivel de participación sin precedentes pone de manifiesto el profundo vínculo emocional del público con sus locales favoritos y la cultura que representan. Después, se llevó a cabo una comisión formada por más de 65 expertos de todos las partes del mundo, a los que les corresponde el 50% restante y que eligieron al mejor local de ocio nocturno de entre 545 locales y 73 países diferentes, conformando así un ranking compuesto por clubes de todo el mundo.

Cuatro entre cien

En este ránking liderado, sin duda, por los establecimientos de Ibiza, cuenta con la presencia de cuatro discotecas de la capital de España. Una cifra que puede resultar un tanto insuficiente para una ciudad como Madrid en la que el ocio nocturno está a la orden del día. Hay que bajar hasta el puesto 22 para encontrar el primer club madrileño, Shoko Madrid. Acoge conciertos y eventos de primer nivel. Con espacios impresionantes, servicio VIP y entretenimiento de primera clase, Shôko garantiza noches inolvidables tanto en Madrid como en Barcelona, que ocupa mejor puesto en esta clasificación.

El caso de Shôko es particular, desde su entrada hace tres años, es el local de Madrid con mejor puntuación, superando a Fabrik, líder destacado en Madrid. Con una progresión positiva, ha ocupado las posiciones 33 (2022), 25 (2023) y 23 (2024), consiguiendo su mejor registro en esta ocasión (22). El templo del barrio La Latina tiene capacidad para 970 personas y atrae a los amantes del urbano de jueves a domingo.

En el puesto 35 de esta lista encontramos Fitz Club. Ubicada en Moncloa, es un lugar que mezcla sofisticación, tecnología y diseño. Hay que desplazarse hasta el puesto 48 para encontrar Fabrik, una de las discotecas más emblemáticas de la capital, pese a que se encuentra en Humanes, un municipio ubicado al sur de la región. El techno es su especialidad, pero podrás encontrar música de varios estilos en función del día que acudas. Para finalizar con los clubes madrileños, nos desplazamos al número 77, donde se encuentra LAB The Club. Este local de ocio nocturno irrumpe con fuerza como una de las grandes esperanzas en Madrid. Es la única que ha conseguido colarse junto al tridente formado por Shôko, Fitz y Fabrik.

The World’s 100 Best Club 2025

Listado completo con las 100 mejores discotecas del mundo, según la International NightLife Association: