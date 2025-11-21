Evita estas fechas si planeas viajar desde Madrid: Iryo convoca una huelga en pleno puente de diciembre

El operador ferroviario Iryo ha convocado siete jornadas de paros a finales del mes de noviembre y durante el inicio de diciembre ante el bloqueo de las negociaciones para la firma del I Convenio Colectivo en la compañía. Este incidente afectará a todas las comunidades y coincidirá con el puente de la Constitución.

El motivo principal de las movilizaciones es el bloqueo en la negociación del I Convenio Colectivo de la empresa. La compañía negocia con los sindicatos el convenio colectivo desde junio, sin progresos en los salarios base, clasificaciones profesionales ni reconocimiento de funciones.

Calendario de movilizaciones: evita estos días si viajas desde Madrid

La organización sindical Alferro confirma la convocatoria de huelga en Iryo los días 25, 26 y 27 de noviembre y 5, 6, 7 y 8 de diciembre desde las 00.00 hasta las 23.00 horas. Las jornadas de huelga afectarán a todos los trabajadores de Iryo y, por supuesto, a sus usuarios.

Eso sí, las quejas se centran en dos grupos profesionales específicos. Por un lado, el personal de tripulación, que asume tareas polivalentes que van desde la venta y el embarque hasta el servicio a bordo y, por otro, el área de mantenimiento, donde se exige una escala profesional definida para reducir la brecha salarial interna.

Y es que la selección de fechas para llevar a cabo el paro en las instalaciones de Iryo responde a dos motivos. El puente de diciembre es uno de los momentos de mayor afluencia de viajeros en la alta velocidad, lo que incrementa la visibilidad de la protesta. En paralelo, el 25 de noviembre se cumplen tres años desde que Iryo inició oficialmente su actividad en España, un aniversario que los convocantes quieren aprovechar para subrayar que el convenio colectivo continúa sin cerrarse.

Según las previsiones del sindicato, la huelga será secundada por 360 tripulantes y 13 trabajadores de oficina. El impacto en los servicios dependerá de los servicios mínimos que determine el Gobierno y de la operativa que decida implantar la compañía durante los días afectados.