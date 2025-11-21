La Diócesis de Getafe aparta a un sacerdote por presuntos abusos a un menor y reitera su "condena"

La Diócesis de Getafe ha reiterado su "condena más absoluta contra cualquier tipo de abuso" ante un nuevo caso de presuntos abusos denunciado este verano por un menor, el cuarto que sale a la luz en esta diócesis madrileña, la misma en la que se sitúan las acusaciones contra el actual obispo de Cádiz, Rafael Zornoza.

Según ha desvelado este viernes el diario El País y ha confirmado a EFE un portavoz de la diócesis, el obispado apartó el pasado mes de agosto a uno de sus sacerdotes por presuntos abusos cometidos este año a un joven de 17 años, antiguo alumno del seminario donde el cura trabajaba hasta el final del último curso.

El obispado madrileño recibió la denuncia contra este sacerdote por cauces internos el 18 de agosto y dos días después el religioso fue apartado de su ministerio, aunque la diócesis ha subrayado que los presuntos abusos denunciados "no acontecieron en ninguna de las instituciones educativas de la diócesis".

"Lamentamos y sentimos profundamente la situación y todos los daños que se derivan de ella. Reiteramos nuestra condena más absoluta contra cualquier tipo de abuso", han señalado en un comunicado emitido este viernes tras la publicación de la información.

En esa nota, la Diócesis de Getafe insiste en que, "una vez recibida la denuncia, se pusieron en marcha los mecanismos previstos en el protocolo que tiene la diócesis adoptando las medidas cautelares para estas situaciones".

Las claves del caso La Diócesis de Getafe ha apartado en agosto a un sacerdote por presuntos abusos a un joven de 17 años , denunciados este verano.

, denunciados este verano. Es el cuarto caso de abusos que sale a la luz en esta diócesis madrileña.

que sale a la luz en esta diócesis madrileña. El obispado afirma que los hechos no ocurrieron en ninguna institución educativa diocesana .

. La diócesis asegura que activó su protocolo interno, adoptó medidas cautelares y ofreció apoyo al denunciante y su familia.

Este nuevo caso se conoce en la misma diócesis donde se sitúan las acusaciones por pederastia contra el actual obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, por hechos de los años noventa.

Además, asegura que "la diócesis ha puesto al servicio del denunciante y de su familia los recursos de la Oficina de Protección de Menores de la diócesis que requieran". "Reiteramos el reconocimiento del derecho de toda persona a denunciar un caso de abuso, así como la presunción de inocencia de la persona denunciada", añaden desde el obispado, que incide en que este caso no guarda relación con el seminario en el que trabajaba el sacerdote denunciado.

Se trata del cuarto caso de abusos que se destapa en los últimos días en este episcopado madrileño, el mismo en el que un exseminarista ha denunciado por pederastia al actual obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, por hechos que se remontan a los años noventa, cuando era cura en Getafe y rector del seminario mayor.