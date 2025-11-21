Comprar una casa en el sur del área metropolitana de Madrid ya supone más del 35% de la renta disponible

La compra de viviendaen buena parte del sur metropolitano de Madrid se sitúa ya por encima de la barrera del 35% de los ingresos que los expertos consideran un esfuerzo "razonable" para pagar hipoteca, según refleja el informe de Tinsa relativo al tercer trimestre de 2025. Municipios como Alcorcón (37,9%), Leganés (36,8%), Móstoles (36,4%), Getafe (35,7%) y Coslada (36,2%), tradicionalmente más asequibles, ya superan ese umbral, tensionando el acceso a la vivienda en la periferia.

Considerando toda la provincia de Madrid, el esfuerzo teórico de compra asciende al 42,7% de la renta disponible del hogar medio, ocho puntos por encima del nivel considerado equilibrado; mientras que en la capital la cifra se dispara: comprar en Madrid ciudad exige destinar un 55,7% de los ingresos, un nivel que la consultora califica como “crítico”. Al mismo tiempo, los precios no dejan de subir en el tercer trimestre de 2025 la vivienda se encareció un 19,4% interanual en la provincia y un 19,5% en la capital, por encima de la inflación.

El estudio detalla que los municipios del sur y este concentran los mayores problemas de accesibilidad pese a seguir siendo, en términos absolutos, los mercados más baratos. En Alcorcón, Leganés, Móstoles, Getafe y Coslada los precios oscilan entre unos 2.400 y 2.800 euros por metro cuadrado, pero los salarios medios de sus residentes obligan a dedicar más de un tercio de los ingresos a pagar la vivienda.

En Fuenlabrada (31,7% de esfuerzo) y Parla (28,7%) la carga todavía se mantiene por debajo del umbral, aunque con subidas de precios de dos dígitos (hasta el 14% interanual en Parla), que estrechan rápidamente ese margen.

El contraste con los municipios del oeste y norte es llamativo. Pozuelo de Alarcón, Las Rozas o Majadahonda registran los valores más altos del área metropolitana —entre 3.600 y 4.300 euros por metro cuadrado—, pero el esfuerzo de compra se sitúa entre el 26% y el 30%, por debajo tanto de la media madrileña como del umbral del 35%. En localidades como Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, con precios en torno a 4.000 y 3.400 euros por metro cuadrado, el esfuerzo ronda el 34–35%, en el límite de lo razonable, pero sin llegar aún a los niveles críticos del sur.

Más allá de las diferencias particulares, todas las zonas del área metropolitana han encadenado varios años de subidas, con un salto especialmente notable en el último año. Entre 2024 y 2025,se han registrado tasas interanuales de entre el 9% y el 14% en la mayoría de municipios. La capital marca el techo del ciclo y arrastra al resto de la corona, donde los precios, aunque siguen por debajo de los máximos de la burbuja de 2007 en términos reales, se acercan cada vez más a esos niveles.