LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Sigarette', de Ciao Marina
La llegada de Josefina a Ciao Marina insufló aire el grupo barcelonés que arrancó Javier hace ocho años: la forma en la que acompasan sus voces, íntegras y delicadas, siempre afiladas, resulta una delicia en los tiempos que corren. Sigarette es tan sencilla que quema por segundos... Pocas cosas te hacen temblar tanto como la honestidad. Y ambos, pese a su corta trayectoria, ojo, han hecho de ella su amuleto. Ojalá no lo abandonen jamás.
'I'm Not In Love With You', de Jerry Williams
Seis años han pasado desde la última vez que Jerry Williams editó su última canción. Una pena porque, pese a su corta edad, estaba protagonizando uno de los ejercicios indies más interesantes de Reino Unido. Desde que comenzó a escribir con 12 años no ha dejado de relatar con chispa el mundo que le rodeaba. Sigue haciéndolo en el estudio y, esporádicamente, por suerte, en algunos escenarios. Le toca volver. Que sea pronto.
'Boloñesa', de Claim
Haga la prueba: póngase Boloñesa y, de inmediato, como si de un carrusel se tratase, observará un sinfín de imágenes colándose entre las melodías. Las canciones de Adrián y los suyos pueden verse, tienen tal cantidad de referencias que resultan reconocibles. Se mueven por territorios lo suficientemente comunes como para sonar cercanas. Eso no los hace menos interesantes, sino familiares. Algo que, entre tanta oferta, ojo, les suma puntos.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Los asombros’, de Nacho Vegas
Nacho Vegas tiene nuevo disco a la vista y este es su segundo anticipo, un tema inspirado por un poema de Mary Oliver que apunta a encontrar la belleza en lo cotidiano y a no dar por arrasados los horizontes, aunque la pérdida o el dolor se cuelen a menudo en el paisaje. A partir de enero podremos disfrutar del álbum entero y de una gira que devolverá al asturiano a los escenarios, el lugar donde mejor brilla este astro casi siempre agazapado en las sombras.
'Thoughts and Dreams’, de Kenny Barron y Cecila McLorin Salvant
Nombre fundamental del post-bop, el pianista Kenny Barron tiene un rico repertorio de composiciones propias que, a pesar de su importante veta melódica, nunca habíamos escuchado cantadas. Hasta ahora. Barron le ha encargado a Janice Jarrit que escriba las letras de un puñado de ellas, y a un grupo de vocalistas más o menos consagrados que las canten, para incluirlas en su último álbum, Songbook. En esta animada toma de ritmos latinos, las cuerdas vocales y el swing de la siempre cumplidora Cecile McLorin Salvant empastan a la perfección con la partitura y la maestría a las teclas de él.
'Always You', de The Sundowners
En este rincón se venera al sunshine pop de los últimos 60 y sus armonías preciosistas, sus delirios vocales y ese amor obsesivo por los arreglos orquestales. Por eso, que Bob Stanley haya dedicado otra de sus recopilaciones para Ace Records (Safe In My Garden se llama esta) a orbitar en torno a ese sonido se nos antoja una especie de regalo de Navidad adelantado. En el cofre del tesoro del de Saint Etienne están clásicos de Harper’s Bizarre, The Free Design o Chad & Jeremy, pero esta golosina de The Sundowners, perfecta en su sencillez y llena de acogedores lugares comunes, es el pasaporte perfecto a ese lugar en el que nada malo puede suceder.