Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

En este rincón se venera al sunshine pop de los últimos 60 y sus armonías preciosistas, sus delirios vocales y ese amor obsesivo por los arreglos orquestales. Por eso, que Bob Stanley haya dedicado otra de sus recopilaciones para Ace Records (Safe In My Garden se llama esta) a orbitar en torno a ese sonido se nos antoja una especie de regalo de Navidad adelantado. En el cofre del tesoro del de Saint Etienne están clásicos de Harper’s Bizarre, The Free Design o Chad & Jeremy, pero esta golosina de The Sundowners, perfecta en su sencillez y llena de acogedores lugares comunes, es el pasaporte perfecto a ese lugar en el que nada malo puede suceder.