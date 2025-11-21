Alcobendas transformará un antiguo vertedero en un parque forestal de 260.000 m²: "Será una realidad en otoño de 2026"

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, acudió en esta gélida mañana de viernes al norte del municipio -- concretamente, al margen oeste de la avenida de la Ilusión -- para acometer la plantación del primer árbol del nuevo Parque Forestal Princesa Leonor, un espacio verde de 260.000 metros cuadrados que renaturalizará esta zona, situada al sur del Castillo de Viñuelas y Valdelamasa, entornos ricos en flora y fauna. En el acto también estuvo presente el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, Jesús Montero, así como una delegación del alumnado del IES Glorias Fuertes.

El proyecto tiene prevista la plantación de un total de 2.936 árboles, entre los que se podrán encontrar encinas, pinos, alcornoques y arces. Destacará la presencia de 133 olmos resistentes a la grafiosis, enfermedad provocada por un hongo que obstruye los vasos conductores de la savia, causando el marchitamiento y la muerte del árbol. De igual forma, el parque contará con 87.169 arbustos y ocho microcharcas, que ocuparán unos 1.750 m² de terreno.

El proyecto también contempla la instalación de nidales, que darán cobijo a diferentes especies de búhos, lechuzas y murciélagos. El corredor verde, de 1.028 hectáreas, será ideal para que los vecinos de Alcobendas disfruten de un buen paseo en plena naturaleza, en un parque que captará casi 80 toneladas de dióxido de carbono al año. Por otro lado, el Ayuntamiento no ha querido dejar escapar la oportunidad de incluir en la zona 54 nuevos huertos urbanos, cubriendo así una de las mayores demandas vecinales en la localidad. Un área de restauración y un gran parque infantil -- que será el más grande de la zona -- completarán un enclave privilegiado, pensado para el disfrute de toda la familia.

La alcaldesa, Rocío García, junto al concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, Jesús Montero, y responsables de los trabajos. / J.Q.

"Hemos iniciado los trámites para que la Princesa Leonor lo inaugure"

García ha destacado en su intervención que el parque se convertirá en "un pulmón verde" para la ciudad de Alcobendas, y ha agradecido a la concejalía su esfuerzo para que el proyecto sea una realidad "en otoño de 2026, tal vez un poquito antes", ha estimado. Además, ha explicado que el Consistorio ya se ha puesto en contacto con la Casa Real para tratar de que la Princesa Leonor acuda a la inauguración.

"Es una persona joven que representa el futuro de las nuevas generaciones, los valores democráticos y el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad que tanto nos reclaman los jóvenes hoy en día. Esperamos poder contar con ella, ya que sería todo un éxito para una ciudad como Alcobendas, que tanto respeta la Corona", ha indicado.

La alcaldesa, plantando otro árbol junto a los alumnos del IES Gloria Fuertes. / J.Q.

Por su parte, Montero se ha mostrado "contento" con la marcha de las obras, y ha incidido en lo "alineado" que se encuentra el Ayuntamiento de Alcobendas con los valores de la Casa Real. En lo que respecta al proyecto, ha remarcado que el parque está "muy orientado" a las familias y al bienestar de la biodiversidad, lo que considera que será "un éxito y un legado" que el actual gobierno local dejará para la ciudadanía del municipio.