La AEMET vaticina cuando empezará la temporada de nieve en Madrid, y advierte sobre un fin de semana "peligroso"

Este fin de semana Madrid vivirá un fin de semana absolutamente gélido. Las temperaturas se desplomaron este miércoles en la capital hasta los cero grados de mínimas, inaugurando en la comunidad autónoma una estación invernal que aún no ha comenzado oficialmente. Un frente ártico ha provocado un descenso térmico que ha dejado fuertes nevadas en la Cordillera Cantábrica y en la zona norte de Castilla y León.

En lo que respecta a Madrid, este viernes 21 se esperan los primeros copos de nieve de la temporada, tal y como ha indicado Miguel Ángel Pelacho, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid. "Los primeros copos de nieve se esperan hoy, pero únicamente en zonas de la Sierra. Cuanto más al norte, más probable, pero en cualquier caso serán nevadas débiles", ha explicado a El Periódico de España. Según las previsiones, las nevadas fuertes deberían llegar a Madrid, más bien, "en los últimos meses del invierno", teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos años.

La cota de nieve desciende hasta los 800 metros

Según indica el experto, este viernes la cota descenderá hasta los 800 metros en la Comunidad de Madrid, produciendo algunas nevadas débiles en zonas de la Sierra de Guadarrama. Pelacho recomienda hacer caso a las advertencias de Protección Civil en caso de realizar desplazamientos, y recuerda que las heladas podrían llegar a ser "muy peligrosas" estos días. "Una vez caída la nieve, se congela. Hay que tener esto en cuenta. Además, las temperaturas bajas, que en pueblos de la Sierra llegarán a estar bajo cero, podrían provocar por sí mismas heladas", sostiene.

Pelacho explica que esta entrada de aire frío que ha provocado el temporal procede del Ártico, y está causada por una ondulación del chorro polar que provoca que se desplace al sur. La humedad del Atlántico es fundamental para que el aire llegue a ser tan helado a su llegada a la Península Ibérica. Advierte que, pese a que las máximas ascenderán la semana que viene, las mínimas seguirán oscilando en torno a los cero grados. Por tanto, las heladas seguirán estando presentes en el territorio.