Los termómetros caen a los cero grados en Madrid: la masa de aire ártico se hace notar en la capital

Madrid vive esta semana los días más fríos del último medio año en la ciudad. Una masa de aire ártico asola Europa desde este miércoles, desplomando la cota de nieve hasta los 500 metros en numerosas capitales, así como en el norte de España. Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra o el norte de Castilla y León podrían sufrir nevadas considerables en las próximas jornadas, pese a que aún falta un mes para la llegada oficial del invierno al hemisferio norte.

En la capital española, esta madrugada de jueves los termómetros han caído, por primera vez desde el fin del invierno, hasta los cero grados centígrados. Durante el día de hoy, Madrid no superará los diez grados, pese a que el sol resplandecerá en el cielo hasta su caída. El mercurio, no obstante, seguirá descendiendo durante el fin de semana.

Este sábado, temperaturas bajo cero en Madrid

El viernes, las mínimas se mantendrán en los cero grados, descendiendo las máximas hasta los nueve. Pero será el sábado cuando los valores mínimos caigan hasta los dos grados bajo cero en la urbe, en un primer episodio invernal que llega a Madrid algo antes de lo esperado.

En zonas de la Sierra, como Navacerrada, Somosierra o Miraflores, las temperaturas podrían llegar a los cinco grados bajo cero esa madrugada. El próximo lunes, las mínimas aumentarán drásticamente, ascendiendo hasta los ocho grados en Madrid. Sin embargo, las máximas se mantendrán estables en unos diez grados que parecen haber llegado para quedarse.