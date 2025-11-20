Las 'startups' madrileñas duplican la facturación media nacional en etapas tempranas

Madrid se afianza como uno de los ecosistemas de emprendimiento más potentes de Europa según el Mapa del Emprendimiento South Summit 2025. Presentado este jueves, el informe resalta la capital con indicadores muy por encima de la media española en innovación, tecnología y rendimiento comercial.

Durante la presentación del informe, el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, subrayó el papel de Madrid como polo tecnológico de referencia: “El 43 % de nuestras startups ya utiliza inteligencia artificial, frente al 39 % a nivel nacional”, destacó. Además, el 40,3 % de los proyectos madrileños innova en procesos y tecnologías, superando en más de dos puntos a la media del país.

Las 'startups' madrileñas facturan más y antes

Uno de los datos más reveladores del informe es el alto rendimiento comercial en fases tempranas: el 45 % de las startups madrileñas factura entre 150.000 y 500.000 euros, frente al 20 % del resto de España. Según el informe, Madrid se consolida así como un ecosistema de alto rendimiento, es decir, un clima en el que los proyectos muestran una tracción inicial significativamente mayor.

El Mapa del Emprendimiento también indica que el 37,9 % de las startups madrileñas nace con vocación internacional, un porcentaje superior a la media nacional. Niño destacó que estos datos reflejan un tejido emprendedor “ambicioso, competitivo y preparado para operar en mercados globales”.

El estudio señala que las startups madrileñas están acelerando su capacidad de atraer capital. En las primeras rondas, el 52 % de la financiación procede de recursos propios, el 22 % de capital privado y el 3 % de fondos públicos. En fases posteriores, estas cifras aumentan hasta el 38 % de capital privado y el 10 % de fondos públicos, lo que demuestra una mayor sofisticación en la búsqueda de inversión y una creciente profesionalización del ecosistema.

Más mujeres emprendedoras en serie y más fundadores en solitario

Madrid también destaca en la dimensión humana del emprendimiento. El 19 % de las mujeres emprendedoras madrileñas son emprendedoras en serie, frente al 16 % del conjunto nacional. Además, la ciudad lidera el emprendimiento en solitario con un 25 %, dos puntos más que la media española, lo que refleja un fuerte impulso individual y un liderazgo consolidado.

El informe concluye que la experiencia en el sector startup es un factor clave del dinamismo madrileño. El 31 % de los fundadores de startups en Madrid proviene del propio mundo emprendedor, por encima del 28 % nacional. Esta experiencia previa permite lanzar proyectos más sólidos, escalables y con mayor conocimiento operativo.

Próxima edición de South Summit: 3 al 5 de junio de 2026

South Summit, el encuentro internacional que conecta a emprendedores, inversores y corporaciones, celebrará su próxima edición española del 3 al 5 de junio de 2026 en La Nave Madrid, tras su paso por Brasil en marzo.