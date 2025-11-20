Madrid concentra seis de las veinte calles de España con los locales comerciales más caros

No solo la vivienda está cara en Madrid. Alquilar un local comercial para instalar un negocio también supone un reto creciente en la capital, que concentra hasta seis de las 15 calles con los alquileres de locales más caros del país, según se desprende del informe anual Main Streets Across the World de la consultora Cushman & Wakefield. La elevada ocupación de los ejes más demandados y la falta de locales disponibles mantiene la presión al alza sobre las rentas, que han subido de media un 8% en el último año.

La calle Serrano se mantiene como la vía más exclusiva de Madrid y la segunda más cara de España. Los locales en esta arteria del distrito de Salamanca registran una renta media de 3.300 euros por metro cuadrado al año (unos 275 euros/m² al mes) tras un incremento anual del 8%, en línea con la tendencia del mercado nacional. La desocupación en Serrano y en otros ejes ‘prime’ de la ciudad es prácticamente inexistente, lo que empuja los precios al alza, señala la consultora.

Calles con los locales comerciales más caros de España. / EPE

El impulso madrileño se aprecia también en el resto del ránking. Así, la Gran Vía asciende al tercer puesto nacional en 2025, con un precio medio de 3.120 euros por metro cuadrado al año. Le siguen otras dos arterias clave de la capital, Preciados y José Ortega y Gasset, que ocupan el quinto y sexto lugar, respectivamente, ambas con rentas medias cercanas a los 3.000 euros por metro cuadrado al año. Junto con otras dos calles madrileñas que entran en el ‘top 15’, Fuencarral y Goya, la capital concentra seis de las ubicaciones comerciales más caras del país.

“Madrid registra un crecimiento muy grande, en parte por los altos volúmenes de inversión extranjera y la atracción de turismo, en parte por la colaboración del Gobierno regional”, explica a este periódico Robert Travers, director de Retail en Europa, Oriente Medio y África de Cushman & Wakefield. El experto subraya que las tasas de disponibilidad se sitúan en mínimos históricos, por debajo del 3%, y que en ejes como Serrano, Gran Vía o Preciados la desocupación es prácticamente nula, lo que refuerza el atractivo de la ciudad para las grandes firmas internacionales.

De cara al futuro, las perspectivas de crecimiento son positivas tanto para Madrid como para Barcelona, aunque el mercado madrileño está más fragmentando, apunta la consultora, con varios ejes potentes que atraen el interés de las marcas. En el caso barcelonés, la oferta se concentra en Passeig de Gràcia, que sigue liderando el ránking nacional y figura en el puesto 16 a nivel mundial,