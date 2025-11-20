FERROCARRIL
Renfe incorpora los Talgo Avril a los servicios Avant de Madrid con Segovia y Valladolid para aumentar las plazas
La operadora también incrementa la oferta en hora punta en la conexión de alta velocidad de Puertollano con Madrid
Renfe ha incorporado esta semana los trenes Talgo Avril a los servicios Avant -alta velocidad de media distancia- que unen Madrid con Segovia y Valladolid. La entrada en servicio de estos convoyes, con cinco asientos por fila, frente a las cuatro tradicionales, permite aumentar el número de plazas disponibles: en concreto, 5.810 adicionales cada semana repartidos en los horarios con mayor demanda: seis circulaciones diarias, tres en cada sentido.
Además, la operadora ha aumentado la oferta en la relación Puertollano-Madrid en los trayectos con salida a las 6:20 horas hacia la capital de lunes a jueves, que circularán ahora en doble composición, lo que duplicará su oferta actual y supondrá un total de casi 1.000 plazas semanales. En una fase posterior se aplicarán más cambios en otros corredores del servicio Avant, como Lleida o Toledo, informa la compañía ferroviaria pública.
Coincidiendo con este refuerzo del servicio, la estación de Puertollano ha estrenado una tercera vía para parada y estacionamiento de trenes de alta velocidad, que se destinará fundamentalmente a salida y llegada de trenes directos con Madrid. De esta forma, las dos vías actuales también aumentan su capacidad para acoger paradas de trenes de larga distancia que circulan por el corredor sur de alta velocidad.
La remodelación y el refuerzo de capacidad de Puertollano es una de las principales actuaciones del plan de más de 700 millones de euros que Adif completa para renovar integralmente toda la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Entre las obras ya completadas y en servicio figura la renovación de desvíos de la estación de Ciudad Real, para reforzar su operativa y capacidad, informa el gestor de las infraestructuras ferroviarias.
- Este fin de semana, riesgo de nieve y heladas en estos municipios de Madrid
- Abre 'NUGA', la manzana de lujo en el antiguo Castellana 200 con viviendas, oficinas, tiendas y ocio
- Uno de los parques más bonitos (y desconocidos) de Madrid está a 10 minutos del centro: cascadas del siglo XIX que parecen sacadas de una película
- Parla celebra como 'fantástica noticia' la nueva estación de alta velocidad, mientras que Madrid pide concretar las infraestructuras pendientes
- Los hijos del autor del crimen de Alpedrete culpan al 'abandono' del sistema: 'Nuestro padre fue un hombre ejemplar, un marido único
- Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
- ¿Por qué los jóvenes de Toledo no paran de decir '6-7'? El significado de la expresión de la Generación Alfa
- El milagro de la última librería que ha abierto en Madrid: 'Nos hemos tirado al vacío, no tenemos miedo a Amazon