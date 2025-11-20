Renfe incorpora los Talgo Avril a los servicios Avant de Madrid con Segovia y Valladolid para aumentar las plazas

Renfe ha incorporado esta semana los trenes Talgo Avril a los servicios Avant -alta velocidad de media distancia- que unen Madrid con Segovia y Valladolid. La entrada en servicio de estos convoyes, con cinco asientos por fila, frente a las cuatro tradicionales, permite aumentar el número de plazas disponibles: en concreto, 5.810 adicionales cada semana repartidos en los horarios con mayor demanda: seis circulaciones diarias, tres en cada sentido.

Además, la operadora ha aumentado la oferta en la relación Puertollano-Madrid en los trayectos con salida a las 6:20 horas hacia la capital de lunes a jueves, que circularán ahora en doble composición, lo que duplicará su oferta actual y supondrá un total de casi 1.000 plazas semanales. En una fase posterior se aplicarán más cambios en otros corredores del servicio Avant, como Lleida o Toledo, informa la compañía ferroviaria pública.

Coincidiendo con este refuerzo del servicio, la estación de Puertollano ha estrenado una tercera vía para parada y estacionamiento de trenes de alta velocidad, que se destinará fundamentalmente a salida y llegada de trenes directos con Madrid. De esta forma, las dos vías actuales también aumentan su capacidad para acoger paradas de trenes de larga distancia que circulan por el corredor sur de alta velocidad.

La remodelación y el refuerzo de capacidad de Puertollano es una de las principales actuaciones del plan de más de 700 millones de euros que Adif completa para renovar integralmente toda la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Entre las obras ya completadas y en servicio figura la renovación de desvíos de la estación de Ciudad Real, para reforzar su operativa y capacidad, informa el gestor de las infraestructuras ferroviarias.