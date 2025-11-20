Pinto invertirá más de 600.000 euros en revitalizar once calles junto a la Casa Consistorial

El Ayuntamiento de Pinto ha dado luz verde a una nueva fase del Plan Centro, un proyecto que invertirá más de 600.000 euros en rehabilitar y revitalizar once calles adyacentes a la Casa Consistorial, que contarán con un nuevo asfaltado y nuevas aceras más accesibles.

Las obras, que cuentan con financiación europea de los fondos Next Generation-EU, forman parte de un proyecto global, emprendido esta legislatura, gracias al cual ya se han reformado la Calle Nicaragua, el eje Amadeo I-Concepción-Plaza Vaquerizo y a Calle Edmundo Méric, según ha recordado el Consistorio en una nota. Esta nueva fase, que contará con una inversión de 628.571,61 euros, se concentrará en las calles Campoamor, Arroyo, Darro, Genil, Andaraj, Travesía del Molino, Molino, Carmen Gurumeta, Nación Dominicana, Coronados y Buena Madre.

Los técnicos municipales han estimado una duración de las obras de aproximadamente cuatro meses, tiempo que servirá para crear nuevas aceras y nuevo asfalto en las calles anteriormente mencionadas, que permitirán la mejora de la accesibilidad urbana, así como la renovación del entorno viario deteriorado. Asimismo se va reordenar la circulación, creando estas calles de uso compartido entre los vehículos y los peatones, respetando en todo momento las plazas de aparcamiento existentes, se va a mejorar también la iluminación en la zona y se va a renovar la señalética horizontal y vertical.

Durante a intervención en las diferentes calles, será necesario interrumpir y redirigir el tráfico de forma temporal, siendo notificado días antes del inicio de los trabajos por parte de Policía Local. No obstante se posibilitará la entrada y salida a los garajes y el Ayuntamiento estudiará habilitar espacios de aparcamiento provisional, mientras duren los trabajos y en función de las necesidades de los vecinos.