Un paraíso automovilístico a 15 minutos de Madrid: las entradas para 'AUTOPÍA' ya están disponibles

Un nuevo evento multitudinario llega a Madrid este próximo mes de abril. Los apasionados del mundo del motor podrán disfrutar de una auténtica exhibición automovilística a escasos minutos en coche de la capital.

'AUTOPÍA' regresará los próximos días 25 y 26 de abril a Boadilla del Monte. Más concretamente, a El Bosque Santander, que volverá a ser escenario de una exposición única de vehículos de lo más singulares. Las entradas, con descuentos especiales limitados, ya se encuentran a la venta en el siguiente enlace.

1.200 coches y 200 motocicletas de todas las épocas

A tan solo quince minutos del centro de Madrid, este lugar se posiciona desde hace años como el epicentro de la cultura madrileña del motor. La nueva edición volverá a contar con foodtrucks, actuaciones musicales -- jazz, soul, pop, electrónica y grandes clásicos --, zonas infantiles -- con scalextric, talleres, concursos y otros juegos --, exposiciones de conducción y de artistas vinculados al motor y un mercado de libros y revistas relacionados con la carretera. Además, volverá a tener carácter pet friendly.

'AUTOPÍA: dos días de idilio automovilístico 2026' traerá en unos meses a Madrid joyas de colección que no dejarán a nadie indiferente. Vehículos clásicos, deportivos, motocicletas... Cientos de automóviles distribuidos a lo largo de 70 hectáreas de parque.

De esta forma, AUTOPÍA pretende promocionar el mundo del motor a través de una experiencia para toda la familia. Por otro lado, el evento seguirá manteniendo su compromiso con Fundación CRIS contra el cáncer, a la que irá destinada el 3% de la recaudación de todas las entradas, así como los tres euros íntegros de la entrada infantil.