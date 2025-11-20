Ya puedes comprar las entradas para el Naviluz 2025: este es el recorrido que hará el autobús más mágico de Madrid esta Navidad

Llega uno de los momentos más esperados por los madrileños durante las Navidades. Naviluz 2025, el autobús que recorre las calles del centro de Madrid para disfrutar de la decoración y las luces, transitará los rincones de la capital desde el 23 de noviembre hasta el 5 de enero. Lo hará justo un día después del encendido navideño, que este año estará a cargo de Carlos Sainz y contará con una actuación en directo de Pablo López.

Desde luego, esta iniciativa se corona como una de las mejores formas para ver el alumbrado sin estar dentro del barullo de Madrid. Este año, el alumbrado recoge 126 cerezos y 7.134 cadenetas, que suman una longitud de 157 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver.

¿Qué recorrido hace el Naviluz?

La salida del autobús Naviluz 2025 se ubica en la calle Felipe IV, entre la puerta de Goya del Museo del Prado y la puerta de servicio del Hotel Ritz, frente al número 1 de la calle. El punto de llegada está en la Plaza Cánovas del Castillo. La duración del recorrido es de 50 minutos y hay dos tipos de itinerarios, dependiendo de las condiciones meteorológicas y los cortes de tráfico.

Itinerario con buen tiempo : salida de calle Felipe IV, Alfonso XII, Puerta de Alcalá, Velázquez, Goya, Serrano, Plaza de Colón, Puerta de Alcalá, Cibeles, Alcalá, Virgen de los Peligros, Clavel, Gran Vía, Alcalá, Plaza de las Cortes, Neptuno, Paseo del Prado, Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza Cánovas del Castillo.

: salida de calle Felipe IV, Alfonso XII, Puerta de Alcalá, Velázquez, Goya, Serrano, Plaza de Colón, Puerta de Alcalá, Cibeles, Alcalá, Virgen de los Peligros, Clavel, Gran Vía, Alcalá, Plaza de las Cortes, Neptuno, Paseo del Prado, Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza Cánovas del Castillo. Itinerario con tiempo adverso o con cortes de carretera: salida de calle Felipe IV, Alfonso XII, Puerta de Alcalá, Velázquez, Ortega y Gasset, Serrano, Plaza de Colón, Puerta de Alcalá, Alfonso XII, Atocha, Glorieta del Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza Cánovas del Castillo.

La frecuencia del autobús será, de lunes a domingo, cada 15 minutos, entre las 18:00 y las 22:00 horas. Los viernes y sábados habrá una última tanda a las 22:15 horas.

¿Cómo puedo conseguir las entradas?

Por otro lado, las entradas para el Naviluz estarán a la venta exclusivamente en esta web. Las tarifas de 2025 establecen un precio de 15 euros para las personas con las edades comprendidas entre los 12 y los 34 años y de 7,5 euros para los niños con edades entre los 7 y los 11 años. Los bebés y los niños con edades inferiores a los 6 años podrán montarse en el autobús Naviluz gratis. Para usuarios con una discapacidad igual o superior al 33% y viajeros con movilidad reducida que no puedan acceder al piso superior, el precio del billete es de 7,5 euros.