Una mujer de 27 años da a luz en el portal de su casa de Retiro

Una mujer de 27 años de edad ha dado a luz esta tarde de miércoles, 19 de noviembre, a su segunda bebé en el portal del propio domicilio donde reside del distrito madrileño de Retiro tras no salir a tiempo al hospital, según ha informado Emergencias Madrid.

El parto ha tenido lugar en torno a las 20.15 horas, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, 24. A la llegada de Samur-PC la bebé ya había nacido. Sus padres se iban al hospital, porque la madre había roto aguas, y al bajar el primer escalón no ha podido seguir.

Aunque la llegada de los sanitarios del SAMUR-Protección Civil fue rápida, la niña llamada T ya había nacido. Tanto la madre como la hija se encontraban en perfecto estado de salud. Tras cortar el cordón umbilical, ambos fueron examinados y trasladados a la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy hasta el hospital garantizando un traslado seguro mientras seguían atendiendo a madre e hija.. En el traslado se produjo el alumbramiento de la placenta, mientras se llevó a cabo el importante piel con piel entre madre e hija para estimular el control de la temperatura de la bebé y que comenzase a alimentarse.