PARTO EN MADRID
Una mujer de 27 años da a luz en el portal de su casa de Retiro
Los padres se iban al hospital, pero al bajar el primer escalón la joven no ha podido seguir
Una mujer de 27 años de edad ha dado a luz esta tarde de miércoles, 19 de noviembre, a su segunda bebé en el portal del propio domicilio donde reside del distrito madrileño de Retiro tras no salir a tiempo al hospital, según ha informado Emergencias Madrid.
El parto ha tenido lugar en torno a las 20.15 horas, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, 24. A la llegada de Samur-PC la bebé ya había nacido. Sus padres se iban al hospital, porque la madre había roto aguas, y al bajar el primer escalón no ha podido seguir.
Aunque la llegada de los sanitarios del SAMUR-Protección Civil fue rápida, la niña llamada T ya había nacido. Tanto la madre como la hija se encontraban en perfecto estado de salud. Tras cortar el cordón umbilical, ambos fueron examinados y trasladados a la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy hasta el hospital garantizando un traslado seguro mientras seguían atendiendo a madre e hija.. En el traslado se produjo el alumbramiento de la placenta, mientras se llevó a cabo el importante piel con piel entre madre e hija para estimular el control de la temperatura de la bebé y que comenzase a alimentarse.
- Este fin de semana, riesgo de nieve y heladas en estos municipios de Madrid
- Abre 'NUGA', la manzana de lujo en el antiguo Castellana 200 con viviendas, oficinas, tiendas y ocio
- Parla celebra como 'fantástica noticia' la nueva estación de alta velocidad, mientras que Madrid pide concretar las infraestructuras pendientes
- Los hijos del autor del crimen de Alpedrete culpan al 'abandono' del sistema: 'Nuestro padre fue un hombre ejemplar, un marido único
- Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
- ¿Por qué los jóvenes de Toledo no paran de decir '6-7'? El significado de la expresión de la Generación Alfa
- El milagro de la última librería que ha abierto en Madrid: 'Nos hemos tirado al vacío, no tenemos miedo a Amazon
- ¿Por cuánto se vende la espectacular casa de Los Javis en Pozuelo de Alarcón? Así es la mansión de 975 metros cuadrados