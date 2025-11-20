El monasterio más antiguo de la Comunidad, en plena Sierra Oeste de Madrid: multitud de estilos, bodas y visitas teatralizadas

Vivir en Madrid, en ocasiones, puede hacerte necesitar una escapada que deje atrás el caos y las aglomeraciones tan comunes en la ciudad. Alejado del bullicio, en plena Sierra Oeste de Madrid se levanta un edificio que data del siglo XII y se ha convertido en uno de los mejores destinos en esta llegada del invierno. Hablamos del Monasterio de Pelayos, el más antiguo de la Comunidad de Madrid, junto al más que conocido embalse de San Juan, rodeado de naturaleza y vegetación que te harán conectar contigo mismo. A través de las visitas, podemos comprender mejor la historia y vicisitudes del Monasterio en estos más de ocho siglos. Cómo era la vida monástica, leyendas, estilos arquitectónicos, incendios y sus consecuencias, contados de forma amena para todo tipo de público.

Ubicado en Pelayos de la Presa, se trata de un enclave en el que se respira historia, arquitectura y arte. Recoge estilos de diferentes épocas combinando el románico y el barroco, pasando por el gótico y también por el mozárabe. Todo en uno. Con el paso del tiempo ha sufrido diferentes modificaciones. Una serie de incendios producidos en la zona azotaron duramente la joya arquitectónica que nos atañe. Se cuenta que hay al menos dos incendios documentados. Uno de ellos afectó solo a la iglesia, mientras que el segundo destruyó la mayor parte del conjunto.

Una de las fachada del monasterio de Pelayos. / Monasterio de Pelayos.

Renacimiento, barroco y una capilla mozárabe

La capilla mozárabe del monasterio, construida en ladrillo y con una cúpula de gallones ofrece un trampantojo, imitando sillería, que salió a la luz tras el desplome del muro lateral derecho durante el invierno de 1992. Esta parte del monasterio defiende el carácter mozárabe que impera en el mismo.

A finales del siglo XV, se amplió la superficie edificada, se habilitó una nueva planta y tres de sus cuatro fachadas con un estilo herreriano, en el que destaca la sobriedad y elegancia característica del monasterio, fueron sometidas a un proceso de reforma. También se reformó la sala capitular, la enfermería, los cuartos de monjes o la hospedería. Todo ello le aporta una apariencia renacentista en su entrada, que oculta parte de la arquitectura del medievo que aún se puede observar con detalle.

La fachada de bloques de granito ofrece al visitante un último estilo arquitectónico. En este caso, hablamos de un estilo barroco. Varias hornacinas alojan las imágenes de San Benito y San Bernardo, patronos de la Orden.

El monasterio de Pelayos no es un destino masificado, ideal para visitar en esta época del año. No hay filas interminables, ni tiendas de souvenirs. Se trata de un lugar en el que conviene pasear, aprender y dejar que la imaginación haga el resto del trabajo, completando el paisaje que el paso del tiempo ha arrebatado en algunas zonas del monasterio.

El Monasterio de Pelayos en un entorno que acoge todo tipo de eventos. / Monasterio de Pelayos.

Servicios para todos los gustos

Desde el monasterio se ofrece la posibilidad de realizar visitas de distinta naturaleza. En primer lugar, cabe la posibilidad de ejercer una visita de forma libre, puedes visitar por tu cuenta el Monasterio, guiándote por los paneles explicativos y sus maravillosas ilustraciones, que te harán viajar en el tiempo para saber cómo vivían los monjes del Císter a lo largo de los siglos.

También cabe la posibilidad de realizar una visita guiada, con una duración aproximada de una hora y acompañado en todo momento por un experto, irás recorriendo las distintas dependencias para conocer todos los secretos y leyendas del Monasterio, así como su historia y su arquitectura con un lenguaje adaptado para todos los públicos. Una propuesta más novedosa sería la visita teatralizada. Una experiencia única y diferente en la que a través de dos personajes históricos y el noble arte del teatro, te sumergirás en la historia del Monasterio.

Este enclave cuenta con una particularidad especial. El monasterio puede ofrecer un sinfín de espacios y posibilidades para poder disfrutar en la celebración de eventos y bodas; o bien encontrar rincones para rodajes y grabaciones que nos transporten a todos los tiempos, convirtiéndolo en una experiencia única.