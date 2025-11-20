Madrid desplegará hasta 800 policías diarios en el dispositivo de Navidad y blindará Cibeles para el encendido de luces

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha este sábado 22 de noviembre, coincidiendo con el acto de encendido de las luces, el dispositivo especial de Navidad, que se mantendrá operativo hasta la noche del lunes 6 de enero, Día de Reyes. El plan, tal y como ha detallado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, contará con un refuerzo mínimo de 430 policías municipales de lunes a jueves, que se incrementará hasta los 800 agentes diarios en las jornadas de mayor afluencia.

A estos efectivos se sumarán cada día 140 agentes de Movilidad, encargados de ordenar el tráfico y vigilar los principales puntos de la ciudad. El objetivo, ha indicado Sanz, es garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad vial, así como reforzar el control sobre los establecimientos de hostelería y ocio. El dispositivo se completa con un Samur-Protección Civil, que desplegará recursos en las zonas y vías de mayor afluencia, con ambulancias y equipos a pie, así como unidades en bicicleta y moto que permitan desplazamientos más ágiles en caso de emergencia.

Por lo que respecta al acto de encendido, que se celebrará este sábado a las 19:30 horas en la plaza de Cibeles, el Consistorio ha diseñado un plan específico de movilidad que contempla el cierre total al tráfico en el entorno de la plaza entre las 16:30 y las 22:00 horas. Para este evento, la Policía Municipal desplegará un total de 270 agentes con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la cita. Sanz señaló que se prevé una asistencia masiva de público y expresó su deseo de que madrileños y visitantes puedan disfrutar “con plena normalidad” de las luces, de la participación del piloto Carlos Sainz, de las sorpresas previstas y de la aportación del Teatro Real al arranque oficial de la Navidad en Madrid.

Limitaciones de acceso y refuerzo del transporte

El refuerzo no se limitará al centro de la ciudad. Según ha explicado la delegada, se actuará también en otros puntos donde se espera una gran afluencia de público, especialmente en los alrededores de grandes centros comerciales y en espacios donde se celebren mercadillos, atracciones e instalaciones navideñas. Todo ello con una especial incidencia en los días de máxima afluencia, como el del encendido de las luces, el fin de semana del Black Friday, el Puente de la Constitución y los principales festivos navideños.

En materia de movilidad, los agentes se encargarán de vigilar de forma constante 13 puntos clave de la ciudad, mientras que el Centro de Gestión de la Movilidad controlarán en tiempo real la situación del tráfico a través de las cámaras de vigilancia, permitiendo así adoptar las medidas necesarias ante posibles aglomeraciones, como ajustes en la circulación, desvíos puntuales o cortes de tráfico en determinadas vías cuando la situación lo requiera.

En este sentido, como en años anteriores, el plan contempla la limitación de accesos a las calles Preciados y Carmen, estableciendo sentidos únicos peatonales o incluso el cierre total de alguna de estas vías si la afluencia lo hiciera imprescindible, en coordinación permanente con Metro de Madrid para posibles cierres temporales de estaciones. Por lo que respecta a los autobuses de la EMT, se incrementará la oferta de autobuses en aquellas líneas donde habitualmente se registra un aumento de la demanda de viajeros en estas fechas, y el servicio volverá a ser gratuito durante los tres días del Black Friday (28 al 30 de noviembre).