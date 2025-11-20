La izquierda crítica la compra del ático del novio de Ayuso: "Se nota que lo pasa mal"

PSOE y Más Madrid han criticado con ironía la compra por parte del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, del ático donde viven en un céntrico distrito de la capital, asunto que ha centrado buena parte de la sesión de control en la Asamblea de Madrid.

"Se nota que lo está pasando mal", ha dicho la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante el pleno que los grupos de la oposición han aprovechado para referirse a la información adelantada por El País, según la cual, Alberto González Amador ha comprado el ático en el que vive con la presidenta y que ambos disfrutaban en alquiler por 5.000 euros al mes.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE-M, Fernando Fernández Lara, le ha "felicitado" y dado la "enhorabuena por la compra de su ático que le iba a arruinar la vida. Se queda en España y con ático nuevo, parece que le va tan bien como al grupo Quirón".

Bergerot ha ironizado por su lado con que la pareja de Ayuso en el juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación dijera: "O me voy de España o me suicido". "Se nota que el señor González Amador lo estaba pasando mal, no sabía si fugarse, y al final se ha terminado comprando un ático", ha asegurado la líder de la oposición, quien ha criticado que el Gobierno de Ayuso haya entregado la "política fiscal a los más ricos y el presupuesto en sanidad al grupo Quirón".

Cuando "quieran dar lecciones" miren a su alrededor

Críticas a las que ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid aconsejando a los socialistas que cuando "quieran dar lecciones" miren a su alrededor porque -ha recordado- "le piden 24 años de banquillo a su número dos y decenas de años a su otro número dos".

La presidenta ha vuelto a arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez que, ha dicho, llegó a la Moncloa con "urnas de cartón" gracias a sus exsecretarios de organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, con un "pacto corrupto" en Navarra con el que consiguieron el apoyo de PNV "para echar" a Mariano Rajoy y después "el incompresible pacto oscuro" de Bildu.

Para el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, el hecho de que la oposición le haya pedido explicaciones a Díaz Ayuso sobre con quién anda o dónde duerme es "una intromisión intolerable" en la vida privada de la presidenta de la Comunidad.