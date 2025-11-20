DIRECTO | 'Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión'

Bajo el título “Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión”, Proexca, en colaboración con Prensa Ibérica, ha diseñado un programa que busca crear sinergias directas con los sectores estratégicos del centro de España, incluyendo TICs, I+D+i, el gaming, la animación, y la industria aeroespacial.

El encuentro contará con la presencia de figuras clave del sector económico y tecnológico madrileño. La conducción del acto correrá a cargo de la periodista económica Susana Criado, con la visión estratégica de Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y la bienvenida institucional de Alfonso Cabello, presidente de Proexca y viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

La directora del Área Invertir de Proexca, Pilar Moreno, protagonizará la ponencia Canarias, condiciones únicas para impulsar tu proyecto a su mejor versión.

'Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión' / EPE

El evento reunirá en una mesa de debate a la economista María Dolores Rodríguez Mejías, directora de proyectos en AECONOMIA XXI; Xosé Zapata, presidente del Clúster de Animación y Creación Digital de la Comunidad de Madrid; Carlo D' Ursi, presidente de la Asociación Madrileña de Audiovisuales, y vicepresidente del Clúster Audiovisual de Madrid; Beatriz Arias, directora de Transformación Digital en DigitalES, y Juan José Cornejo, director de Desarrollo de Negocio y de Relaciones Institucionaes de Startical, entre otros líderes sectoriales. Contaremos además con dos diálogos, el primero entre Martí Saballs y Carlos Fernández de la Peña, CEO de Telespazio Ibérica, y el segundo, entre Martí Saballs y Jorge Barrero, director general de Fundación COTEC.

A continuación tendrá lugar la exposición de dos casos de éxito, de la mano del director territorial en Madrid de Lãberit, Jesús Pérez Narezo, y el director del área de Nuevas Tecnologías de Arquimea, Rubén Criado. El broche a este encuentro lo pondrá Pablo Martín Carbajal, CEO de Proexca.