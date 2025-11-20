Así es el mapa de la natalidad en Madrid: del 'boom' en Colmenar Viejo y Rivas al frenazo del sur

España es uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hace diez años se registraron 420.290 nacimientos, pero en 2024 esta cifra cayó un 31% hasta los 318.005. Además, los ciudadanos cada vez tienden a tener hijos más tarde y la edad media para tener un retoño aumenta año tras año. Según el INE, en 2024 se situaba en los 33 años.

Madrid puede ser un poco la excepción de la regla: según el INE, en lo que va de año, hasta septiembre, nacieron 39.192 bebés en la región, un 3,6% más que el mismo periodo del año anterior. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar el cálculo de tasa bruta de natalidad en los municipios españoles, localidades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia en su Movimiento Natural de Población, que incluye matrimonios, nacimientos y defunciones correspondiente a 2024. Unos resultados que reflejan profundas diferencias entre ciudades, también aquí en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, Colmenar Viejo y Rivas-Vaciamadrid están entre las poblaciones con mayores nacimientos por cada 1.000 habitantes; sin embargo, Coslada, Alcorcón y Leganés tienen algunas de las tasas de natalidad más bajas de la región.

En toda España la localidad con mayor tasa es El Ejido, en Almería, con 10,62 nacimientos por cada 1.000 habitantes en el año 2024, último con datos disponibles. En 7º lugar encontramos Colmenar Viejo, donde nacen 8,72 niños por cada mil habitantes. La segunda tasa más alta de la Comunidad de Madrid está en Rivas-Vaciamadrid, que ocupa el séptimo puesto en el top 10 con una tasa de nacimientos de 8,57.

Si nos fijamos en el resto de localidades, entre los 20 primeros puestos a nivel nacional aparece Parla, que se sitúa como 20ª ciudad por tasa de natalidad en toda España con una tasa de nacimientos de 7,51 por cada mil habitantes. Por delante aparecen municipios madrileños como Aranjuez (7,72), Getafe (7,69) y Madrid capital (7,63), en los puestos 14, 15 y 16 del ranking estatal, respectivamente.

El sur y el corredor del Henares, a la cola

En la Comunidad de Madrid, la natalidad también muestra signos de agotamiento. En la parte más baja de la tabla madrileña se encuentran municipios como Coslada, con una tasa bruta de natalidad de 5,64 nacidos por cada mil habitantes. Los municipios con menores tasas de nacimientos en 2024 se concentran sobre todo en los grandes núcleos urbanos del sur y el corredor del Henares, a la cola también se encuentran Alcorcón (5,84), Leganés (5,90) y Fuenlabrada (5,95).

Estos datos reflejan que incluso en áreas bien conectadas, con servicios y empleo, la maternidad se retrasa o se reduce, en un contexto marcado por la precariedad laboral, el elevado coste de la vivienda y las dificultades para conciliar. La fotografía demográfica de Madrid ya no es solo la de una región que crece, sino la de unos municipios donde cada vez nacen menos niños pese a concentrar una parte importante de la población joven.