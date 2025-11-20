Black Friday en Madrid: todo lo que debes saber sobre la campaña más esperada del año

El término Black Friday, que marca el inicio de las compras navideñas, se originó en la ciudad estadounidense de Filadelfia, cuando en los años 60 era usado para describir el tráfico denso y las multitudes que abarrotaban las calles al día siguiente de Acción de Gracias. Poco a poco, los comercios norteamericanos comenzaron a adueñarse de esta acuñación para referirse a su campaña de descuentos prenavideña.

En 2003, los famosos almacenes Walmart y Sears ofrecieron a sus clientes grandes descuentos desde la misma madrugada de esta especial jornada. Poco a poco, el Black Friday fue ampliándose en horario y, más adelante, en días de duración. En España, el gran boom se dio en el año 2012, cuando MediaMarkt lanzó su primera campaña. Al año siguiente, otras grandes cadenas como El Corte Inglés o Amazon se sumaron a la cita, convirtiéndola en todo un acontecimiento para los consumidores. En 2015, más de dos millones de personas compraron algún artículo en España en esa fecha.

¿Cuánto durará el Black Friday?

Si bien en origen era celebrado el último viernes del mes de noviembre, su rotundo éxito ha provocado que las tiendas amplíen el Black Friday a más jornadas. Según Observatorio Celetem, cada español se gastará estos días unos 278 euros de media en compras. Las personas comprendidas en la franja de edad de los 34 a los 45 años serán los que más consuman.

Las ofertas darán comienzo este viernes, 28 de noviembre, aunque el jueves previo muchas tiendas ya activarán las rebajas en sus webs. Así ocurrirá en las marcas propiedad de Inditex, como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home o Lefties.

En El Corte Inglés, MediaMarkt, Fnac o Powerplanet ya han arrancado con la campaña, así como en Mango o Amazon, donde empiezan este mismo jueves, día 20 de noviembre. Si aún no tienes tus regalos de Navidad y quieres disfrutar de descuentos de hasta el 50%, no te pierdas una nueva edición del 'Viernes Negro'.