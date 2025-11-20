Ayuso respalda al alcalde de Alpedrete tras negar un crimen machista: "El más certero"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa del alcalde de Alpedrete, el popular Juan Fernández, tras la polémica generada por sus declaraciones al negarse a definir como "violencia machista" el asesinato de una de sus vecinas a manos presuntamente de su marido, que le asestó hasta 50 puñaladas. Ayuso ha asegurado que el regidor fue "el más certero" en su reacción, al ser quien mejor conocía a la familia afectada.

"Basta ya con lo que han vivido en su casa (...) Ni siquiera han sido capaces de esperar la explicación de la familia para sacar ya sus banderas, para volver a dividir entre los unos y los otros", ha sentenciado la presidenta madrileña en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Ayuso ha acusado a la izquierda de haber instrumentalizado políticamente el caso mientras ha afirmado que desde esos partidos "han sido sectarios hasta con la cuestión de Alpedrete" y que no fueron "ni siquiera capaces de respetar a ciudadanos anónimos que simplemente pidieron que les dejen en paz".

La Asamblea de Madrid ha comenzado este jueves guardando un minuto de silencio "por la muerte de la mujer en Alpedrete". El presidente de la cámara no ha hecho referencia a que había sido asesinada por el que era su marido, pero la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contabiliza este caso como un asesinato machista.

Crimen machista o "fallo de sistema"

El suceso generó una fuerte controversia a raíz de las primeras declaraciones del alcalde de Alpedrete. El regidor sostuvo inicialmente que el presunto homicida "quería mucho a su mujer" y que había "fallado el sistema" al no detectar la enfermedad psicológica del varón que "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto".

Estas palabras trascendieron al ámbito nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó duramente al regidor por, a su juicio, negar el carácter machista del asesinato. Aseguró que "quien menosprecia" el impacto del machismo "no es digno de representar a la ciudadanía". En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió su dimisión, una solicitud que también han planteado Más Madrid y el PSOE-M en el ámbito regional.

Posteriormente, el alcalde matizó sus palabras. Subrayó su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género y lamentó que sus declaraciones pudieran haber sido "malinterpretadas". En un vídeo remitido a los medios, trasladó además su apoyo a los familiares de la víctima.

La familia de la pareja también intervino públicamente. En una carta, los hijos defendieron al primer edil y afirmaron que a sus padres "los mataron", presentando a su padre como "un hombre ejemplar" y culpando a la Administración por haberlo "abandonado".

A pesar de todo, los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alpedrete y la concejal no adscrita han presentado una moción para que en el Pleno del día 27 se pida la reprobación del alcalde y su dimisión.