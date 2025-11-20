Ayuso acusa a los socios de Sánchez de blindar un "pacto corrupto" para mantener la legislatura

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves en el Pleno de la Asamblea madrileña contra los partidos que sostienen al Gobierno central, a los que ha acusado de mantener un "pacto corrupto" que, según ha afirmado, garantiza la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Ayuso ha sostenido que "el proyecto actual que desgobierna España se sustenta sobre un pacto corrupto que llevó al líder del Partido Socialista con urnas de cartón entre Ábalos y Koldo y un pacto corrupto que nació en la corrupción que se está conociendo del señor Santos Cerdán en Navarra". En este sentido, ha recodado que ese acuerdo "dio el apoyo primero del PNV para echar a Rajoy y después el incomprensible pacto oscuro y sin luz ni taquígrafos con Bildu, es decir, con el brazo político de ETA".

La presidenta madrileña ha afirmado que los socios parlamentarios del Ejecutivo "no van a romper" esa mayoría pese a los casos de corrupción que, en su opinión, están saliendo a la luz. "No van a romper porque el PNV, Junts, Esquerra manipulan el Código Penal, imponen la amnistía y se colocan en todas las administraciones y empresas públicas y privadas que ustedes han colonizado para tener comprados sobre la mafia esos siete votos con los que España se está yendo por el sumidero", ha afirmado.

Ayuso ha instado al PSOE a revisar su propio comportamiento político: "Cuando quieran darnos lecciones miren a izquierda y derecha porque a un lado le piden 24 años de banquillo a su número dos y otras decenas de años de cárcel a su otro número dos".

"Callados" ante la huelga de médicos y despidos en Telefónica

En el mismo Pleno, la presidenta madrileña ha censurado que los partidos de izquierda y los sindicatos "políticos" se "callen" ante la huelga de médicos en España y los despidos en Telefónica. a dirigente regional ha asegurado que no hay más huelgas en España porque los sindicatos son "políticos" y le "pertenecen" al Gobierno. "Va a haber una huelga en Telefónica que era el buque insignia de la empresa madrileña, un despido de 6.000 trabajadores y callados como puertas; y Radio Televisión Española, los de los viernes negros, que está siendo totalmente privatizada por los negocios de productoras, calladísimos como puertas", ha reprochado la dirigente regional.

"¿Qué pasa, que la huelgas y las protestas que está habiendo de los médicos son menos importantes porque gobiernan ustedes?", se ha preguntado, a la vez que ha puesto en el foco en la "ineficaz" labor del Ministerio de Sanidad.