PLAN DE INFANCIA Y JUVENTUD

El Ayuntamiento pone la salud mental y el acoso en el centro del nuevo plan de infancia y juventud

Por primera vez incluye un apartado dirigido exclusivamente a la adolescencia, con actuaciones centradas en la soledad no deseada, las pantallas y la mejora de las oportunidades de ocio, formación y empleo

Imagen de archivo de Espacio Joven Municipal en el distrito de San Blas.

Imagen de archivo de Espacio Joven Municipal en el distrito de San Blas. / Ayuntamiento de Madrid

Héctor González

Madrid

Con la prevención del acoso y la importancia de la salud mental como focos principales, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves el V Plan de Infancia y Juventud, que por primera vez incluye medidas específicas dirigidas a apoyar a los adolescentes durante esta "etapa difícil de la vida que todos hemos tenido", marcada por intensos cambios físicos, emocionales y sociales, tal y como ha destacado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, durante la presentación.

Dotado con 1.100 millones de euros, un 75 % más que el plan anterior, el documento reúne un total 100 medidas con las que el Consistorio quiere reforzar la protección, el bienestar y la participación de más de medio millón de niños, niñas y adolescentes que viven en la ciudad. Para ello, el plan se articula en torno a seis grandes ejes que orientarán la política municipal hacia los menores de 0 a 17 años durante los próximos tres años, hasta 2028.

En ellos se abarcan objetivos prioritarios como la prevención del acoso y cualquier forma de violencia; el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional, , el impulso de la participación ciudadana de la infancia y la adolescencia, y la creación de un entorno urbano más seguro y amigable para los menores. Como elemento novedoso, el plan incorpora un apartado dedicado en exclusiva a la adolescencia, con actuaciones centradas en la soledad no deseada, el uso problemático de pantallas y la mejora de las oportunidades de ocio, formación y empleabilidad.

Seis ejes y 100 medidas

El primero de los seis ejes a través de los que se ordena el decálogo de medidas contempladas busca impulsar la participación de la infancia y la adolescencia y la difusión de sus derechos, con iniciativas como el proyecto Sueña Madrid, que recogerá sus propuestas para la nueva Estrategia Urbana 360, y la plataforma Decide Madrid Joven, un canal digital para que los adolescentes hagan llegar sus ideas y accedan a información y actividades.

El segundo eje se centra en la protección y apoyo social a la infancia y la familia, con nuevos protocolos frente a la violencia contra menores, alineados con la Ley Orgánica 8/2021, y acciones específicas para prevenir y atender el acoso escolar y el ciberacoso. Dedicado a educación y convivencia, el tercer eje incluye medidas de conciliación familiar, programas intergeneracionales y un refuerzo del apoyo a los menores con discapacidad, que se concretará en la apertura en 2026 de una oficina de orientación a familias desde la gestación hasta los seis años.

Por su parte, el cuarto eje promueve estilos de vida saludables, abordando el estrés académico, las dinámicas familiares, la presión social y el impacto de las redes sociales, con especial atención al uso de pantallas, los trastornos alimentarios y el consumo de alcohol y otras drogas, además de reforzar los programas de fomento de la lectura.

Noticias relacionadas y más

El quinto eje trabaja por un entorno urbano seguro y amigable, mejorando accesos y entornos de colegios y escuelas infantiles, mientras que el sexto se dedica específicamente al impulso a la adolescencia, renovando los centros de ocio y asesoramiento juvenil para ofrecer ocio saludable, oportunidades de formación y empleabilidad, apoyo psicológico y programas de prevención de la soledad no deseada.

