La ayuda que ya vuela en Madrid: así puedes obtener 300 euros para cambiar tu frigorífico, lavadora o lavavajillas

Madrid ha puesto en marcha una de las iniciativas más esperadas por la ciudadanía. Todos aquellos que quieran renovar sus electrodomésticos sin grandes complicaciones, están de suerte. Gracias al Plan Renove, una iniciativa que ofrece ayudas directas de entre 100 y 300 euros para cambiar electrodomésticos, los madrileños podrán renovar frigorífico, lavadora, lavavajillas o placa de inducción.

El proceso para acceder a esta ayuda es bastante sencillo, pues basta con rellenar un formulario disponible en la página web de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom). Una vez completado, se genera un bono energético personal e intransferible, válido durante 15 días para utilizar en cualquiera de los comercios adheridos al programa, cuyo listado facilita la propia fundación. Solo es necesario acreditar la compra del electrodoméstico nuevo y entregar el aparato antiguo para su reciclaje autorizado.

¿Qué ingresos debo tener para que me concedan la ayuda?

Los únicos requisitos que se deben cumplir para optar la ayuda es que la vivienda donde se produzca la instalación del nuevo electrodoméstico y la retirada del antiguo se encuentre ubicada en un municipio de la Comunidad de Madrid y que este último se entregue a un gestor autorizado para su tratamiento.

Eso sí, las ayudas varían según el tipo y la eficiencia energética del electrodoméstico. Los frigoríficos de clase A pueden recibir hasta 300 euros, mientras que los de clase B obtienen 200 y los de clase C, 100 euros. Para los lavavajillas, los modelos A cuentan con un máximo de 200 euros y los B, con 100. Lavadoras y placas de inducción clase A reciben 125 euros. Recuerda también que la cuantía nunca podrá superar el precio del electrodoméstico, sin contar el IVA.

¿Hasta cuándo estará disponible el programa?

El programa, dotado con dos millones de euros, estará disponible hasta el 17 de marzo o hasta agotar los fondos. En experiencias anteriores, la demanda ha superado las previsiones y el presupuesto se ha agotado en pocas semanas, así que se recomienda iniciar el trámite cuanto antes.