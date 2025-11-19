La compraventa de vivienda se dispara en Madrid después de registrar un máximo mensual tras el estallido de la burbuja

La compraventa de viviendas se ha disparado en la Comunidad de Madrid un 10,2 % en los primeros nueve meses de 2025: casi cinco veces más que el 2,3 % de aumento en el mismo período del año anterior. Entre enero y septiembre se vendieron 61.948 viviendas, frente a las 56.234 de un año antes.

En septiembre fueron 7.887, un 1,7 % menos que las 8.002 de un año antes. En todo caso, se trata de la cifra mensual más alta después de las 8.837 viviendas de octubre de 2024, que fue el máximo registrado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística

Este incremento coincide con la tendencia nacional. Las cifras del tercer trimestre del año arrojan números récord, con 176.221 compraventas, la cifra trimestral más alta en ese periodo no alcanzada desde 2007. Y en lo que va de año 2025, las operaciones son un 14,4 % más que las registradas en el mismo periodo de 2024.

En el mes de septiembre destaca la subida de un 19 % en Castilla-La Mancha, condicionada por la actividad en la provincia de Toledo, donde se vendieron 1.482 viviendas, un 44 % del total de esa comunidad. En el extremo opuesto, Baleares sufrió un descenso del 9,6 %.

Compraventa de viviendas en Madrid. / INE

Del total comprado en Madrid en el mes de septiembre, un 94,1 % fue vivienda libre y el 5,9 % restante, protegida. En el conjunto de España, los porcentajes fueron muy similares: 93,1 y 6,9 %, respectivamente. Y un 77 % fue de segunda mano y el 23 % de vivienda nueva, frente a un 78,3 y 21, 7% en todo el país.

A este respecto, “la vivienda de obra nueva está experimentando una gran intensidad ya que cumple con los requisitos más demandados por los compradores. De hecho, el 20 % de los compradores solo quiere comprar obra nueva y un 65 % de los compradores se ha planteado mirar obra nueva en algún momento del proceso”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Sin embargo, este gran interés por la obra nueva “puede traer una grave problemática de subida de precios, si la demanda continúa tan fuerte. Las dificultades de los promotores para encontrar suelo y financiarlo, además del aumento del coste de los materiales o a la excesiva burocracia y la gran falta de mano de obra mantiene los niveles productivos insuficientes para poder absorber la demanda de compra existente”, advierte.

A su juicio, "se está generando una sobredimensión de la demanda que pone más presión sobre la oferta, manteniendo la tendencia alcista en el precio de la vivienda durante todo 2025. Aunque es posible encontrar cuotas hipotecarias inferiores al coste de un alquiler, los compradores deberán enfrentarse a precios de adquisición cada vez más elevados".