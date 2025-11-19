Transportes mejorará el trazado y la seguridad vial en la A-5 entre Madrid y Alcorcón

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a la redacción del proyecto de mejora del trazado y de la seguridad vial y del transporte público en la A-5 entre Madrid y Alcorcón, que mejorará la funcionalidad del enlace entre las autovías A-5, M-40 y la autopista A-5R.

En concreto, se ha adjudicado por 4,16 millones de euros (IVA incluido) el contrato de servicios para la redacción del proyecto de nuevo trazado entre los kilómetros 9 y 14,200 y la mejora de la funcionalidad del enlace entre las autovías A-5, M-40 y la autopista A-5R, según ha señalado en una nota.

Este proyecto permitirá resolver los problemas del corredor de la autovía del Suroeste desde su conexión con la autovía de circunvalación M-40 (el enlace con la A-5 y el enlace mediante el ramal A-5R) hasta el enlace de Alcorcón Centro, todo ello con un presupuesto estimado en 132 millones de euros (IVA incluido).

También en Leganés

De esta manera, se proyectarán mejoras funcionales en la A-5 y la A-5R para mejorar la conectividad y la organización del tráfico en los enlaces entre la A-5 y la M-40, el enlace de San José de Valderas y el de Alcorcón Centro mediante nuevos ramales y la modificación de la configuración de los ya existentes.

También se mejorará la accesibilidad al barrio de la Fortuna, en Leganés, mientras que en el enlace de San José de Valderas se incluirá la modificación del ramal de acceso a la glorieta de Avenida América de Alcorcón, ajustando el trazado proyectado al tramo de vial anulado.

Además, se estudiará la mejora de la permeabilidad peatonal entre ambas márgenes de la A-5, en el entorno del enlace de Alcorcón centro y se promoverán las actuaciones necesarias para dotar a la A-5 de carriles de uso reservado o preferente para el transporte público colectivo y para vehículos de alta ocupación (Bus-VAO).

La viabilidad de las actuaciones contempladas tiene su origen en el anteproyecto de adecuación, reforma y conservación de la Autovía A-5, del Suroeste, entre los kilómetros 10 y 74, ya aprobado. La autovía del Sureste A-5 es una carretera fundamental en la Red de Carreteras del Estado, puesto que sirve de unión entre Madrid y Lisboa, siendo un tramo básico de la Red Transeuropea de Transporte (E-90).

Por otra parte, el tramo dentro de la provincia de Madrid también es una infraestructura fundamental, que sirve a la movilidad diaria de miles de ciudadanos.