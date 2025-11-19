Tiempo a la sombra para el hombre que robó más de 2.000 joyas en Madrid durante el apagón

La Policía Nacional ha detenido y enviado a prisión al presunto autor de un espectacular robo de 2.200 piezas de joyería, valoradas en más de un millón de euros, perpetrado durante el apagón nacional del pasado 28 de abril en un centro comercial de San Sebastián de los Reyes.

Con toda España a oscuras y sin saber cuándo regresaría el suministro eléctrico, el sospechoso dedició aprovechar para hacer su agosto. Las cerraduras electrónicas de la cámara y los lugares de seguridad donde se guardaban las joyas quedaron inutilizadas por la falta de luz, dejando el botín desprotegido frente a manos ajenas.

Primero accedió a la cubierta del centro comercial, donde realizó varios cortes en la tela asfáltica a la altura exacta de la joyería. Después, fue retirando placas de pladur hasta alcanzar una pasarela interna que comunicaba los distintos comercios. Desde ahí, abrió nuevos agujeros en el falso techo hasta caer directamente sobre la trastienda de la joyería

Una vez “acampado” dentro del establecimiento, explican fuentes policiales, y con tiempo por delante gracias al caos provocado por el apagón, fue abriendo una a una las vitrinas con un destornillador y sacando las joyas. Así logró llevarse todas las piezas expuestas, incluida una exclusiva colección de oro blanco con brillantes, hasta completar las 2.200 joyas sustraídas.

Detenido con una de las joyas al cuello

Tras meses de pesquisas, los investigadores lograron identificar el vehículo que utilizó para acudir al centro comercial el día del robo y huir después con el botín. Se trataba de un turismo comprado de segunda mano meses antes de la comisión de los hechos. Al día siguiente del golpe, el coche cruzó la frontera hacia un país extranjero, deshaciéndose así del mismo.

De regreso en España tras varias entradas y salidas, el pasado 22 de octubre, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Su arresto no estuvo exento de ironía: en el momento de la detención, el sospechoso llevaba colgada al cuello una de las joyas sustraídas. Además, entre sus pertenencias se le intervinieron casi 3.000 euros en efectivo, cuyo origen no pudo justificar. Tras la detención, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión provisional,